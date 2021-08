בהתערבות בינלאומית: 75 ספורטאיות מאפגניסטן הוברחו לאוסטרליה

75 ספורטאיות, בהן שחקניות כדורגל ומשפחותיהן, הוברחו אתמול (שלישי) משדה התעופה בקאבול לאוסטרליה בעקבות כיבוש עיר הבירה של אפגניסטן על ידי הטליבאן. ארגון שחקני הכדורגל העולמי FIFPRO ומנהלת נבחרת הנשים האפגנית חאלידה פופאל פעלו מאחורי הקלעים להבטחת שלומן של הספורטאיות שמאוימות על ידי השלטון הקיצוני.

פופאל, שבעצמה ברחה מאפגניסטן לפני כמה שנים בעקבות איומים על חייה ומתגוררת כיום בדנמרק, סיפרה בשבוע האחרון לתקשורת העולמית ששחקניות הנבחרת מפוחדות מאוד. היא ביקשה מהן להשמיד כל זכר לכך שהיו שחקניות כדורגל, להוריד את השמות שלהן מהרשתות חברתיות, לשרוף את המדים הבינלאומיים שלהן ולמחוק את כל התמונות.

Sleepless nights, being on the call all the time answering questions. Handling media, motiving players to keep fighting & not give up even there were gunfires, they were beaten. Was tough. The 75 players and some family members are out of Afghanistan. Teamwork. Work continues. pic.twitter.com/wv5WUF10Wd

— Khalida Popal (@khalida_popal) August 24, 2021