הדהימה את עולם הטניס: אמה רדוקאנו בת ה-18 זכתה באליפות ארה"ב

אמה רדוקאנו זכתה הלילה (בין שבת לראשון) לראשונה בקריירה באליפות ארה"ב הפתוחה (ה-US OPEN). הבריטית בת ה-18 ניצחה במשחק הגמר את לילה פרננדס הקנדית בת ה-19 בתוצאה 4:6, 3:6.

רדוקאנו החלה את הטורניר במשחקי המוקדמות, היא ניצחה את כל עשרת המשחקים שלה ללא הפסד באף מערכה לאורך הטורניר. בתחילת הטורניר היא דורגה במקום ה-150 בעולם, כאשר רק לפני שלוש חודשים היא דורגה במקום ה-361 בעולם.

בדרך לזכייה המפתיעה היא שברה מספר שיאים. היא הזוכה הבריטית הראשונה בטורניר גראנד סלאם מאז וירג'יניה וויד לפני 44 שנה. הטניסאית הראשונה (אישה או גבר) שזוכה בגראנד סלאם בתקופה הפתוחה שהחלה ב-1968, לאחר שהעפילה מהמוקדמות.

רדוקאנו הייתה חדה יותר מתחילת המשחק ועלתה ל-0:2 מהיר במערכה הראשונה. פרננדס תיקנה במהירות ואיזנה ל-2:2. כל אחת שמרה על ההגשה עד שברגע האמת רדוקאנו שברה את ההגשה של פרננדס וניצחה את המערכה הראשונה 4:6.

במערכה השנייה פרננדס ניסתה לקחת את ההובלה והצליחה לשבור ל-2:1. רדוקאנו הגיבה בשבירה כפולה משלה ועלתה ליתרון מבטיח 2:5. פרננדס עוד ניסתה לחזור למשחק, אך הטניסאית הבריטית הצעירה שמרה על ההגשה בדרך לתואר הגרנד סלאם הראשון וכנראה לא האחרון בקריירה.

בעקבות הניצחון, רדוקאנו זינקה 127 שלבים ותעלה למקום ה-23 בעולם, עם פרס כספי של 2.5 מיליון דולר. פרננדס, שהחלה את הטורניר במקום ה-73 בעולם, תעלה למקום ה-28 בעולם ותזכה לפרס כספי של 1.25 מיליון דולר.

Nobody expected to see 18-year-old Emma Raducanu and 19-year-old Leylah Fernandez in the 2021 US Open women’s final.

Two unseeded teenagers making history ????#TheresNoPlaceLikeSports pic.twitter.com/2LRPIKxTAR

— ESPN (@espn) September 11, 2021