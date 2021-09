סימון ביילס מאשימה את ה-FBI: "מערכת שלמה אפשרה את ההתעללות במתעמלות"

סימון ביילס העידה אמש (רביעי) בפני ועדת החוקה של הסנאט האמריקאי בנוגע לפרשת לארי נסאר, רופא נבחרת ההתעמלות האמריקאית לשעבר שהורשע בפגיעה מינית ביותר מ-150 מתעמלות ונשפט ל-175 שנה בכלא. "זה מרגיש כאילו ה-FBI העלים עין מהמקרה שלנו", אמרה המתעמלות האגדית.

הדיון עסק בטיפול של ה-FBI ושל הוועד האולימפי האמריקאי בפרשה, לאחר שבדו"ח שפירסם התובע הראשי נטען כי בסוכנות האמריקאית טיפלו בעדויות בצורה רעה ולא הגיבו בזמן לטענות שנשמעו מצד המתלוננות. עוד נטען כי אותם סוכנים שטיפלו בפרשה שיקרו בעדויות שלהם בחקירה שנערכה בסיומה.

"אני מאשימה את לארי נסאר במה שקרה, אבל יחד איתו גם מערכת שלמה שאפשרה את ההתעללות הזאת", העידה ביילס, כשלצדה מתעמלות נוספות, מיקאלה מארוני, אלי רייזמן ומגי ניקולס. ביילס הוסיפה כי התחושה שלה היא שאיגוד ההתעמלות והוועד האולימפי האמריקאי נכשלו למנוע את ההתעללות.

מדליסטית הזהב האולימפית ארבע פעמים ואלופת העולם חמש פעמים, הנחשבת לדעת רבים למתעמלת הגדולה בכל הזמנים, הוסיפה: "אני לא רוצה שעוד מתעמל צעיר, ספורטאי אולימפי או כל אדם יחווה את הזוועה שאני ומאות אחרים ספגנו – לפני, במהלך והמשכה עד היום בעקבות ההתעללות של לארי נסאר". ביילס התייחסה גם להשתתפותה באולימפיאדת טוקיו והמשבר שחוותה במהלך התחרות: "הצלקות של ההתעללות הנוראית הזו ממשיכות לחיות עם כולנו".

"To be clear, I blame Larry Nassar and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse," Simone Biles gives her opening statement at a Senate hearing on the FBI's handling of the Larry Nassar investigation. pic.twitter.com/yPJX0ejnLg

— MSNBC (@MSNBC) September 15, 2021