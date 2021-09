אזור אסון: ספרד הכריזה מצב חירום בעקבות התפרצות הר הגעש

ספרד הכריזה היום (שלישי) על האי לה פלמה, שבו מתחוללת זה יותר משבוע התפרצות געשית גדולה, אזור אסון. ההתפרצות בהר הגעש קומברה ויאחה החלה ב-19 בספטמבר, ומאז זורמת הלבה לעבר הים במורדותיו המערביים של ההר ורחוקה מאות מטרים מהחוף.

ההתפרצות הגעשית היא הרסה כבר יותר מ-600 בתים, כנסיות ומטעי בננה, שהם ענף הייצוא החקלאי המרכזי של האי. הממשלה הספרדית הודיעה על חבילת סיוע ראשונה בשווי 10.5 מיליון אירו, שכ-5 מיליון מתוכם ישמשו את התושבים לקניית בתים והשאר לקניית רכוש ופריטים חיוניים נוספים.

Ash and lava were seen spewing out of the Cumbre Vieja volcano on the Spanish island of La Palma on TK. Satellite imagery indicated that some 589 buildings and 13.5 miles of roadway have been destroyed by volcanic activity since September 19. pic.twitter.com/xoV06e6QU6

