ניצחון משפטי לשברון: עורך הדין שתבע אותה נכלא ל-6 חודשים

עורך הדין סטיבן דנציגר, שתבע את שברון על זיהום נפט באמזונס, נשלח אתמול (שישי) ל-6 חודשים בכלא בגין בזיון בית המשפט. דנציגר הודיע שיערער על הפסיקה, בהליך שכלל מעצר בית יוצא דופן של כשנתיים ואיזוק אלקטרוני, ושהיא מנוגדת להחלטת נציבות האו"ם לזכויות אדם, שתבעה את שחרורו.

דנציגר תבע את ענקית האנרגיה שברון, כחלק ממסכת משפטית שהחלה ב-1993, אז הוגשה התביעה הראשונה שלו בשם ילידים מאקוודור נגד חברת הנפט טקסקו. דנציגר תבע מטקסקו לפצות עשרות אלפי תושבים על שפיכת מיליארדי ליטרים של פסולת עשירה בנפט שזיהמה את הקרקע והמים בחבל הארץ לאו אגריו באקוודור.

במהלך המאבק המשפטי, שברון רכשה את טקסקו ונכנסה לנעליה. דנציגר זכה לבסוף לניצחון ב-2011 עם פסיקה לפיצויים בגובה 9.5 מיליארד דולר נגד שברון באקוודור, אבל החברה סירבה לשלם את הפיצויים, ולממשלת אקוודור לא היה מה לחלט לאחר ששברון סיימה את כל פעילותה במדינה.

המאבק המשפטי עבר לזירה הבינלאומית, שבה שברון פעלה בהצלחה למנוע אכיפה של פסק הדין בכל ערכאה משפטית במדינות אחרות. בתיק אזרחי בארצות הברית החברה נשענה על עדות של שופט מאקוודור, שהעיד שדנציגר השיג את פסק הדין במרמה. לטענת דנציגר, עורכי הדין של החברה תדרכו את העד במשך 53 מפגשים ואף מימנו את הגירת משפחתו לארצות הברית.

ב-2014 פסק השופט האמריקאי לואיס קפלן שדנציגר אכן אשם, וקבע שאסור לו ליהנות מכספי הפיצויים אם אי פעם ייגבו. דנציגר טען שהעדות של השופט האקוודורי שקרית והושגה כחלק ממסע רדיפה נגדו.

לאחר הטלת הוצאות משפטיות כבדות, דנציגר טען שאין ביכולתו לשלם אותן וקפלן החליט לחייב את דנציגר למסור את הטלפון והמחשב האישי שלו לחיפוש אחר כספים שהוא אולי מחזיק.

דנציגר סירב וטען שאינו יכול למסור חומר שיפר את חסיון לקוחותיו בעודו מערער על חוקיות הצו. קפלן החליט לתבוע את דנציגר על בזיון בית המשפט וכך החל ההליך הנוכחי. לאחר שהתובע המחוזי סירב לתבוע את דנציגר בנימוק של אי-התאמה לסדרי העדיפויות של התביעה הציבורית, גייס קפלן באופן נדיר חברה פרטית, בכספי משלם המסים האמריקאי, לנהל את התביעה נגד דנציגר.

במהלך התביעה נשלח דנציגר באופן תקדימי למעצר בית, חויב באיזוק אלקטרוני ורשיון עריכת הדין שלו נשלל. הוא הורשה לצאת מהבית פעמים ספורות למפגשים עם בנו או להליכים משפטיים.

ב-2020 הגישו מאות עורכי דין תלונה משותפת נגד השופט קפלן, בגין ניצול כוחו השיפוטי לרעה בתיקים הקשורים בדנציגר. דנציגר זכה במשך השנים לשורת מכתבי תמיכה מארגוני זכויות אדם ומפעילי סביבה.

ביום רביעי נשלחה חוות דעת משפטית לארגון אמנסטי ממומחי נציבות זכויות האדם של האו"ם לגבי מעצרים שרירותיים, שקוראת לשחרר את דנציגר מיד. הקריאה לא נענתה.

אתמול אמר דנציגר בבית המשפט: "אינני יכול להביע חרטה על מעשים שאני רואה כאתיים וחוקיים".

התובעת עו"ד ריטה גלבין ביקשה מהשופט בתיק הבזיון להביא בחשבון ש"חוסר הציות של מר דנציגר היה מכוון ושיטתי. הוא לא הביע שום חרטה על מעשיו ועד היום לא הציג מסמכים שחויב להציג בצו שיפוטי".

לאחר גזר הדין, דנציגר הודיע שיערער על הפסיקה, כמו גם על הכוונה לחייב אותו ללכת לכלא לפני מיצוי הערעור.

Today was difficult but not surprising. Let's remember this case will not be decided by Judge Preska — the appeals court is the final arbiter. The key question is whether I will be released pending appeal.

Thanks again for the support. Here is my latest take: pic.twitter.com/WjUSjvLsgi

— Steven Donziger (@SDonziger) October 2, 2021