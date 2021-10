פרס נובל לשלום הוענק לעיתונאי הרוסי דימיטרי מורטוב והעיתונאית הפיליפינית מריה רסה

וועדת הפרס הודיעה היום (שישי) כי העיתונאי הרוסי דימיטרי מורטוב והעיתונאית הפיליפינית מריה רסה הם הזוכים בפרס נובל לשלום "על פעילותם למען חופש הביטוי".

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021