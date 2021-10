אחד הסיפורים הגדולים והמסקרנים ביותר בעבור אוהדי ליגת ה-NBA, שנפתחה הלילה (בין שלישי לרביעי), לא התרחש על הפרקט. הוא התרחש, או לא, בחדרה של אחות רפואית במרפאה אנונימית אי שם בברוקלין. קיירי אירווינג, שחקן קבוצת ברוקלין נטס ומהשחקנים הטובים והבולטים בליגה בשנים האחרונות, הודיע שהוא לא מתכוון להתחסן נגד קורונה, בשל כך הודיעה הקבוצה שהוא יהיה לא חלק ממנה עד שישנה את החלטתו.

במקומות אחרים החלטה אישית כזאת הייתה עוברת בלי עניין רב, אבל בניו יורק, בה משחקת קבוצתו של אירווינג, ובערים נוספות, הוחל צו ההתחסנות (vaccine mandate) מחמיר שמחייב עובדים בעסקים מסוימים, כמו בתי חולים אבל גם מגרשי ספורט, להתחסן או לחדול מעבודתם.

***

הרבה נמצא כאן על הכף ולא רק בעבור אירווינג. הוא עצמו חתום על חוזה של 34.9 מיליון דולר לעונה. לפי החלטת ה-NBA, שחקן שמפספס משחק עקב אי עמידה בחובת התחסנות יפסיד את שכר המשחק – 425,000 דולר למשחק במקרה של קיירי. עבור הנטס, מדובר בבעיה גדולה אף יותר.

בשתי העונות האחרונות הקבוצה השקיעה המון משאבים בבניית מועמדת לאליפות, כולל הבאת שני סופר-סטארים, קווין דוראנט וג'יימס הארדן, במטרה לבנות שלישיית כוכבים שתביא גביע הביתה לתפוח הגדול. אירווינג הוא חלק חשוב במשוואה הזו. איתו ברוקלין היא פייבוריטית שקשה לראות מי יכול לעצור. בלעדיו היא עוד מועמדת לאליפות יחד עם חמש או שש קבוצות נוספות.

chopping it up IRL still up and running pic.twitter.com/lklXMMpYit

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 4, 2021