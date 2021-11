הצביעו והשפיעו: אילון מאסק שאל את הגולשים אם למכור 10% מהמניות שלו בטסלה

אילון מאסק, מנכ"ל טסלה והאיש העשיר ביותר בעולם כרגע, פתח אתמול (שבת) סקר בחשבון הטוויטר שלו שבו שאל את הגולשים אם למכור 10% מהמניות שהוא מחזיק בחברת טסלה. זאת, על רקע הכוונה להטיל מס על רווחי מיליארדרים לא ממומשים.

"הרבה התעסקו בזמן האחרון בכך שרווחים לא ממומשים הם אמצעי להתחמקות מתשלום מסים, אז אני מציע למכור 10% ממניות טסלה שלי", כתב מאסק, "האם אתם תומכים בכך?" בציוץ נוסף הבהיר: "אני אציית לתוצאות הסקר, לא משנה מה הן יהיו".

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

