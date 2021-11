איגודי העובדים, עמק הצבאים והנאום של גרטה: פעילי סביבה מישראל מספרים על ועידת גלזגו

"אני עומר, בן 35, פעיל בארגון מאבק סוציאליסטי, והגעתי לגלזגו להצטרף להפגנות ההמוניות ביום שישי ושבת, כדי למחות נגד המגמה שתמנע מהעתיד שלנו להמשיך להתקיים על הכדור הזה. אני פעיל חברתי מגיל 17 ומעורב במאבקי סביבה ב-7-6 השנים האחרונות".

באת בכוונה רק להפגנות מחוץ לוועידה?

"מבחינתי המטרה לא הייתה להיכנס לתוך הוועידה. כמו שגרטה אמרה בנאום שלה, יש ועידות של בלה בלה בלה ולא עושים כלום. אנחנו הגענו כדי לוודא שיש מספיק כוח מחאה מחוץ לועידה הזו כדי להפעיל לחץ. הלחץ נועד לוודא שהם באמת עושים משהו, כי בתוך הועידה היה מדהים לגלות שהמשלחת הכי גדולה הייתה המשלחת של נציגי חברות הנפט, וברור שהם הגיעו כדי לא לפגוע ברווחים שלהם. המשימה שלנו היא בדיוק הפוכה".

Climate activist @GretaThunberg to politicians at the UN #climate summit in Glasgow. "No more blah, blah, blah."

ספר על ההפגנות.

"היינו בהפגנה ביום שישי של 'ימי שישי למען העתיד', ובהפגנה הגדולה ביום שבת ביחד עם 100,000 איש במשך שעות ארוכות בגשם. הייתה הפגנה מאוד אנרגטית, קולנית ונחושה. זה היה ממש מרומם את הרוח".

מאיפה הגיעו המפגינים?

"היו הרבה מאוד פעילים אנגלים, אירים, סקוטים, אבל גם מפגינים מאוכלוסיות ילידים בדרום אמריקה, ברזיל, אוסטרליה. היו פעילים מארצות הברית, מאירופה, היו גם מספר לא מבוטל של מדינות אחרות במזרח התיכון כמו תוניסיה ומרוקו".

מה היו המסרים?

"אני חושב שהמסר היה מאוד ברור מחוץ לוועידה, שהחיים שלנו והסביבה שלנו והעתיד שלנו יותר חשובים מהרווחים שלהם. מה שמאוד בלט והרשים הוא ארגוני העובדים. גם על הבמה המרכזית וגם בבלוקים מאורגנים בתוך ההפגנה, היה בלוק של איגוד UNITE, הארגון הכי גדול בבריטניה ושל ארגון מורים. קצת לפני ההפגנה, פעילי האקלים ביחד עם גרטה הלכו למשמרת מחאה של עובדי התברואה, GMB, שהם בשביתה עכשיו, ואחד מחברי האיגוד, כריס מיצ'ל, היה הדובר הראשון בעצרת ביום שישי. המסר שלו היה מסר מאוד ברור וחשוב: אותם בעלי הון ותאגידים שלא משלמים להם את מה שמגיע להם ופוגעים בזכויות העובדים שלהם, הם אלו שמסכנים את העתיד והסביבה של כולם".

This is what they mean when they say “People Make Glasgow”.

Our members have pride in their city and in their work, and the courage to stand up for what’s right and fair.

We couldn’t be more proud to represent these frontline heroes.#cop26 #cop26strike pic.twitter.com/XGJoK1nInM

— GMB Scotland (@GMBScotOrg) November 5, 2021