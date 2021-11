בפעם השנייה ברציפות: קרן גור וסנטה קלרה העפילו לפיינל פור המכללות

שחקנית הקישור הישראלית, קרן גור, העפילה הלילה (בין שישי לשבת) עם אוניברסיטת סנטה קלרה, בפעם השנייה ברציפות לפיינל פור של ליגת המכללות האמריקאית בכדורגל, כאשר ניצחה 1:2 את מכללת דיוק. גור שיחקה העונה 21 משחקים, מתוכם פתחה ב-17 וכבשה שער אחד.

סנטה קלרה זכתה בשנה שעברה באופן מפתיע בליגת המכללות. במשחק הגמר, גור פתחה בהרכב קבוצתה בדרך לניצחון 1:4 בבעיטות הכרעה על המדורגת ראשונה, פלורידה סטייט. גם השנה סנטה קלרה דורגה יחסית במקום ה-12 הנמוך והעפילה פעם שנייה לפיינל פור.

With a 2-1 in over Duke, we are headed back to the @NCAASoccer #CollegeCup for the second year in a row!#StampedeTogether pic.twitter.com/CiXe3Nl1Sd

— Santa Clara Women's Soccer (@SCUWomensSoccer) November 27, 2021