הטניסאית פנג שוואי מכחישה שהוטרדה מינית, ארגון הטניס העולמי: "עדיין מודאגים"

הטניסאית הסינית פנג שוואי אמרה אתמול (ראשון) בראיון לכלי תקשורת בסינגפור שמעולם לא האשימה מישהו בתקיפה מינית, ושהפוסט ברשת החברתית שפרסמה בתחילת החודש שעבר הובן לא נכון. ארגון הטניס לנשים (WTA), שבתחילת החודש הודיע ​​כי ישבית את הטורנירים בסין עקב חששות מהטיפול בטניסאית ובטיחותם של שחקנים אחרים, המשיך לקרוא לחקירה.

כזכור, בשבועות האחרונים פנג עוררה סערה עולמית, אחרי שטענה כי סגן ראש ממשלת סין לשעבר, ג'אנג גאולי, תקף אותה מינית בעבר. לאחר הפוסט הזה, היא נעדרה מעיני הציבור במשך כמעט שלושה שבועות.

"ראשית, אני רוצה להדגיש נקודה אחת שהיא חשובה ביותר, מעולם לא אמרתי או כתבתי שמישהו תקף אותי מינית, אני חייבת להדגיש את הנקודה הזו בבירור", אמר פנג בסרטון שפרסם "ליאנה זאובאו", כלי תקשורת בסינגפור. זו למעשה הפעם הראשונה שבה התייחסה לעניין במצלמה בפומבי. היא דיברה במהלך תחרות סקי קרוס קאנטרי בשנחאי, על רקע ההכנות של סין לאירוח אולימפיאדת החורף.

היא אמרה שהפוסט שלה ב-Weibo, רשת חברתית סינית שמהווה תחליף לטוויטר, שהוסר במהירות, הוא "עניין פרטי". שוואי אמרה בסרטון: "לאנשים יש הרבה אי הבנות" לגבי הפוסט שלה בווייבו. היא לא פירטה. היא גם אמרה שהיא מתגוררת בבית בבייג'ינג ללא פיקוח. בסרטון היא לא נשאלה על ג'אנג ולא הזכירה אותו.

From Peng Shuai's interview:

1. Peng emphasized that she didn't accuse anyone of sexual assault. The "sexual assault" or even "rape" story was completely hyped up by western media

2. CGTN's screenshot was an English translated version of Peng's email written in Chinese pic.twitter.com/axGnNOQJEV

