חלוצה ומנתחת: כוכבת נבחרת דנמרק נאדיה נדים משלבת בין כדורגל לרפואה

נאדיה נדים, חלוצת נבחרת דנמרק בכדורגל וראסינג לואיוויל מליגת הנשים בארה"ב (NWSL), סיימה את לימודי הרפואה בארה"ב והחלה בשבוע שעבר את התמחותה כרופאה-מנתחת. נדים (34) שהגיעה לדנמרק כילדה מאפגניסטן היא אחת השחקניות המוכרות בעולם, עם קריירה מפוארת במנצ'סטר סיטי ופריז סן ז'רמן, כולל 38 שערים במדי נבחרת דנמרק.

בראיון ל'גרדיאן' מספרת נדים על האתגר והסיפוק לשלב בין שתי העולמות: "כששואלים אותי 'איך זה מרגיש להבקיע?' אני אומרת 'זה ממש נפלא'. אבל אני חווה רגשות דומים או פרץ אדרנלין בחדר הניתוח".

Thanks to everyone who has been supporting me from day 1, and all new friends I made along the road. I could not have done it without you, and I will forever be grateful for your support ❤️

For the haters, I did it again. Kicked a** and there’s nothing you can do about it! pic.twitter.com/zqdy3kay0b

