רעידת אדמה הורגשה הורגשה באיזור בית שאן, לא דווח על נפגעים

רעידת אדמה הורגשה הערב (שבת) בצפון הארץ. מהמשטרה נמסר שרעידת האדמה באיזור קפריסין נמדדה בעוצמה של 3.7 והרגשה באיזור בית שאן. לא דווח על נפגעים ונזק, אין התרעה לצונמי. עשרות קריאות נרשמו במוקדי 100 של המשטרה. המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) דיווח הרעש נמדד בצפון ישראל ובירדן.

Earthquake felt in #Israel and #Jordan 4 min ago. More info soon pic.twitter.com/nBwkcL1pvr

— EMSC (@LastQuake) January 22, 2022