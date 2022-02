החלה הצבעה חוזרת על התאגדות המחסנאים של אמזון

6,000 עובדי מחסן אמזון בעיר בסמר באלבמה, החלו לשלוח ביום שישי האחרון פתקי הצבעה בדואר על ההחלטה להתאגד. ההצבעה תימשך עד סוף חודש מרץ.

זו הפעם השנייה תוך פחות משנה שהעובדים מצביעים על הנושא. בחודש נובמבר האחרון הורתה המועצה הלאומית ליחסי עבודה על בחירות חוזרות, זאת על רקע הפגמים שנמצאו בהצבעה הראשונה שהתקיימה באפריל בה הפסיד האיגוד. על פי החלטת המועצה, מאמצי החברה להפחיד עובדים הפכו "בחירות חופשיות והוגנות לבלתי אפשריות".

פעילי איגודים מקצועיים ועובדי אמזון ברחבי העולם עוקבים מקרוב אחרי ההצבעה, שעשויה להוביל לשינוי דרמטי של יחסי עבודה בחברת הענק.

"כל העיניים נשואות שוב לבסמר ולעובדים האמיצים, שלא נרתעים מהתנגדות קשה של בוס שלא בוחל באמצעים", אמרה כריסטי הופמן, מזכל״ית האיגוד העולמי של עובדי השירותים. "המסרים החיוביים שיוצאים מבסמר מראים שהעובדים הללו עומדים איתנים למען שינוי והתאגדות. ניצחון של העובדים יתגלגל ברחבי העולם והצבעה בעד האיגוד היא הצבעה לעובדים בכל מקום".

עובדי חברת ג'נרל מוטורס בעיר סילאו שבמקסיקו רשמו ביום חמישי האחרון הישג משמעותי כשבחרו ברוב של 76% להחליף את האיגוד המקצועי שמייצג אותם ואת נציגיו במפעל. כעת מיוצגים העובדים על ידי האיגוד הלאומי העצמאי של עובדי תעשיית הרכב (SINTTIA).

ההצבעה במפעל בסילאו התאפשרה בעקבות רפורמה של ממשלת מקסיקו מ-2019, שהעניקה לעובדים במדינה את הזכות החוקית להתאגד באיגודים מקצועיים עצמאיים ולנהל דרכם משא ומתן קיבוצי. עד אותה רפורמה נשלטו האיגודים המקצועיים הרבים במדינה על ידי גורמי ממשל והחברות עצמן, כשלעובדים לא ניתנה זכות להביע ביקורת על ההסכמים שחלו עליהם.

באוגוסט האחרון דחו עובדי המפעל את ההסכם הקיבוצי עליו חתם האיגוד הקודם, שמזוהה עם הקונפדרציה של העובדים המקסיקנים (CTM). העובדים האשימו את האיגוד בהעדפת האינטרסים של החברה על פני אלה של העובדים.

מזכ"ל האיגוד העולמי אינדסטריאול, אטלה הויה, הגדיר את תוצאות ההצבעה כניצחון חשוב במיוחד והוכחה לכך שלרפורמה מ-2019 הייתה באמת השפעה חיובית והעובדים קיבלו הזדמנות אמיתית להצביע באופן חופשי והוגן.

"אנו מברכים את SINTTIA שהניצחון המשמעותי שלה מראה שעובדי הרכב המקסיקנים רוצים להיות מיוצגים על ידי איגוד מקצועי אותנטי, חסר פשרות, עצמאי ושקוף", אמר. "יהיו בחירות דומות נוספות בקרוב, והניצחון הזה יחזק את המבנים הדמוקרטיים. אנו קוראים כעת לג'נרל מוטורס להיכנס לתהליך הוגן ושקוף של משא ומתן קיבוצי עם האיגוד בו בחרו העובדים".

מהלך התאגדות בבית המחוקקים של ארצות הברית, שהחל לפני כשנה, הגיע בסוף השבוע האחרון לשלב בגלוי. פרסומים ברשתות בחברתיות החלו לעלות את הבעיות של עובדי הקונגרס, בין היתר טועני העובדים ליחס לקוי במקום העבודה ולשכר נמוך.

איגוד עובדי הקונגרס (CWU) הכריז ביום שישי על "מאמצי הצוות לאיגוד המשרדים והוועדות של הקונגרס של ארצות הברית". לפי ציוץ בחשבון הטוויטר הרשמי של האיגוד, סקר שערך בינואר מצא ש-91% מהעובדים בקונגרס רוצים יותר הגנה במקום העבודה.

Today, the Congressional Workers Union announces staff efforts to unionize the offices and committees of the United States Congress. Read our full statement here. pic.twitter.com/pnl7rMhpjB

יום לפני ההודעה הרשמית על המהלך, בירכה יו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית ננסי פלוסי על כוונת העובדים להתאגד. בתשובה לשאולות עיתונאים בנושא אמרה פלוסי שתתמוך בהתאגדות.

"כמו לכל האמריקאים, לצוות העובדים הבלתי נלאה שלנו יש את הזכות להתארגן במקום העבודה שלהם ולהצטרף יחד לאיגוד". צייץ סגן ראש הסגל של פלוסי, דרו האמיל. "אם וכאשר אנשי הסגל יבחרו לממש את הזכות הזו, הם יקבלו את תמיכתה המלאה של יו"ר בית הנבחרים".

Like all Americans, our tireless Congressional staff have the right to organize their workplace and join together in a union. If and when staffers choose to exercise that right, they would have Speaker Pelosi’s full support.

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) February 3, 2022