כובשת באיטלקית: נועה סלימהוג'יץ הבקיעה רביעייה בניצחון הנערות של מילאן

נועה סלימהוגיץ', קשרית נבחרת ישראל בכדורגל שעברה בתחילת העונה למילאן האיטלקית, כבשה הערב (ראשון) רביעייה בדי קבוצת הנערות עד גיל 19, שניצחה 0:4 את ורונה. לקשרית הישראלית גם 5 הופעות במדי הקבוצה הבוגרת, כולל בדרבי מול אינטר מילאן.

הישראלית כבשה את השער הראשון במשחק בדקה ה-19 וארבע דקות לאחר מכן כבר השלימה צמד. במחצית השנייה סלימהוג'יץ המשיכה להיות השחקנית הטובה במגרש ועם שערים בדקות ה-55, ו-68, רשמה רביעייה בהופעה בלתי נשכחת.

???? The Next Woman Star ????

AC Milan’s 18-year-old ???????? midfielder, Noa Selimhodzic, scored today 4 ⚽️⚽️⚽️⚽️ goals for the U-19 team against Chievo. ????⚫️ #ACMilan #Milan pic.twitter.com/2MDMxZ1RZn

