זוג אמריקאי נתפס עם 94 אלף מטבעות ביטקוין גנובים

משרד המשפטים האמריקאי הגיש אתמול (שלישי) כתבי אישום נגד זוג שנתפס עם אחזקה של 94 אלף מטבעות ביטקוין גנובים. הזוג השיג 119,754 מטבעות בפריצה ב-2016 לזירת המסחר ביטפינקס, ומאז שוויים האמיר פי יותר מ-70. בביטפינקס מקווים לקבל אותם בחזרה, אבל הפצה מאסיבית של מטבעות ביטקוין בשווי מדומה של מיליארדים יכולה לרסק את ערך המטבע.

במחשב של החשודים, איליה ליכטנשטיין והת'ר מורגן, אותרה סיסמה לארנק דיגיטלי שבו נמצאו המטבעות. לפי התביעה, המטבעות הגנובים הועברו מהזירה לארנק בשליטתו של ליכטנשטיין. כ-25 אלף מטבעות הועברו לשירותי "ערבול" שנועדו להלבין את הגניבה תמורת עמלות, כך שיכלו להלבין אותם לארנקים אחרים שליכטנשטיין שלט בהם, ואילו 94 אלף מטבעות נותרו בארנק המקורי.

העברות ברשת ביטקוין הן פסבדונימיות, כלומר הרישום של תכולת הארנק הוא פומבי, אבל הזיקה בין האדם שמחזיק בסיסמה לארנק לארנק עצמו עשויה להישמר בסוד. לכן הצלחה בהעברת המטבעות לארנק בלתי ידוע ובלתי מסומן כמעורב במעשה פלילי היא הנתיב למימוש בכסף אמיתי של מטבעות קריפטו שהושגו בדרכי פשע.

"פושעים תמיד משאירים עקבות", אמר פול אבייט, סגן מנהל ה-FBI. "המקרה של היום מזכיר שיש לנו כלים לעקוב אחר העקבות הדיגיטליות, לאן שלא יובילו".

מורגן היא ראפרית, טיקטוקרית וכותבת טורים לאתר פורבס, שאחד מהם עסק במניעת פשעי סייבר. ביטפינקס ספגה לעג ברשתות החברתיות על אבטחתה הלקויה.

If you’re ever doubting yourself, just remember that this individual was able to hack $3.6 billion worth of Bitcoin from an exchange pic.twitter.com/VNxaVlF0yh

Bitfinex knew that if they had to admit to getting hacked by this girl, finally, nobody would trust them ever again.

It's not enough that they covered up hundreds of millions of dollars in losses and repeatedly lied and admitted to bank fraud.

Hacked by a TikTok Girl? GTFOH! pic.twitter.com/JZHGTbteHV

— Bitfinex’ed ???? (@Bitfinexed) February 9, 2022