הוועד הפראלימפי יאפשר לרוסיה ובלארוס להשתתף במשחקי החורף, הספורט העולמי מגנה

הוועד הפראלימפי הבינלאומי (IPC) הודיע היום (רביעי) שספורטאים רוסים ובלארוסים יורשו להשתתף במשחקי החורף הפראלימפיים שייפתחו ביום שישי הקרוב בביג'ינג. לפי ההחלטה, הספורטאים יוכלו להשתתף תחת השם "הוועד הפראלימפי" וללא ההמנונים והדגלים של המדינות.

החלטה מעוררת המחלוקת התקבלה בניגוד להמלצת הוועד האולימפי העולמי על הרחקת הספורטאים הרוסים והבלארוסים מכל תחרויות הספורט, בעקבות הפלישה לאוקראינה. בוועד הפראלימפי העולמי הסבירו את החלטתם: "עקרונות הליבה של ה-IPC, כוללים מחויבות לנייטרליות פוליטית, יחס שוויוני, ואמונה בלתי מעורערת בכוח של הספורט לשנות".

OFFICIAL: The International Paralympic Committee will allow athletes from Russia and Belarus to compete as neutrals at the Paralympic Winter Games in Beijing despite the invasion of Ukraine.#Paralympics #Beijing2022 pic.twitter.com/pn9xwjqYtY

— DW Sports (@dw_sports) March 2, 2022