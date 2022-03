סנקציות מהמערב וגיוס של הפוסי ריוט: הקרב על הקריפטו הגיע למלחמה באוקראינה

הרובל הרוסי התרסק, הריבניה האוקראיני נשחק וממשלת אוקראינה גייסה מטבעות קריפטו בשווי מעל 50 מיליון דולר בעבור הצבא, חלק ניכר ע"י יוזמה בהובלת להקת הפוסי ריוט האופוזיציונית הרוסית. תרומות הקריפטו נושאות גם סיכונים משמעותיים, ומחייבות זרם מקביל של כסף אמיתי על מנת שיהיה ניתן לעשות בהן שימוש.

הרובל הרוסי התרסק בכ-30% מתחילת השנה ונסחר כעת במעל 110 רובלים לדולר. גם הריבניה האוקראיני נשחק בכ-6% בימים האחרונים מול הדולר, לאור מצב המלחמה השורר במדינה והמגבלות שהטילה הממשלה על מערכת הבנקאות, בייחוד בתחום מטבע זר. במקביל, ממשלת אוקראינה פרסמת כתובות של ארנקים דיגיטליים לתרומות בקריפטו מרחבי העולם.

במסגרת קמפיין הגיוס הזה התקבלו תרומות השוות בערכן ליותר מ-50 מליון דולר, סכום שקשה לקבוע במדויק לאור התנודתיות הרבה בשערי מטבעות הקריפטו אצל חלפנים הממירים אותם לכסף אמתי.

באוקראינה פועלת זירת חלפנות משמעותית אחת בשם KUNA, ובה מעל 400,000 חשבונות, 90% מהם של אזרחי אוקראינה. בראיון לאתר טק-קראנץ', מספיר מנהל הזירה, מיכאל צ'ובאניאן כי KUNA ממירה את התרומות לכסף אמיתי ודרכו נרכש ציוד לצבא האוקראיני, תוך שהוא מסרב לפרט את הפריטים המדויקים.

צ'ובניאן אמר ש-KUNA מצבעת העברות ורכישות בכסף אמתי מספקים בהתאם להנחיות הממשלה, אף מבלי להעביר את הכסף לחשבון ממשלתי. ללא שירותי חלפנות, תרומות הקריפטו היו חסרות ערך, מאחר ואין כמעט שום עסק בעולם שמוכן לקבל תשלום בקריפטו ולא בכסף אמיתי.

מי שמספק את הכסף האמיתי למעשה הם תושבי אוקראינה עצמם, אשר מגבירים את הביקוש שלהם לרכישת מטבעות קריפטו. רכישות אלו נושאות בצידן לא מעט סיכון. לפי אתר COINDEKS, עשירי אוקראינה העדיפו לרכוש מטבעות קריפטו מסוג USDT, שאמורים להיות צמודים בערכם לדולר, אך נתקלו במחסור של מטבעות אלו באתרי חלפנות כמו KUNA, והם נמכרים לעיתים במחיר של 104 סנט ל-USDT בודד.

בין התרומות הבולטות, ישנה מכירה פומבית אחת גדולה. ארגון המזוהה עם הלהקה הרוסית פוסי-ריוט, המתנגדת לשלטון של פוטין, ערך מכירה פומבית של אסימון דיגיטלי ייחודי (NFT) שמוצמדת אליו תמונה של דגל אוקראינה. הוא נמכר ב-2,258 את'ר, שערכם הוא כ-6.75 מיליון דולר.

את היוזמה הזו מובילה חברת הלהקה נדיה טולוקוניקובה, שאמרה ל-YAHOO MUSIC כי "הבלוקצ'יין הוא כלי מצוין לאקטיביסטים, וזה הפך את הפעילות שלנו לגלובלית". לפני כעשור, טולוקוניקובה נכלאה נכלאה במושבת העונשין, IK-14, כלא הדומה במתכונתו למחנה כפיה (גולאג) סובייטי במשך כשנה וחצי בגין פרובוקציית מחאה שהתקיימה בכנסיה האורתודוקסית במוסקבה.

אחזקת קריפטו בארנק דיגיטלי נושאת סיכון מתמיד של פריצה לטלפון או למחשב בו מאוחסנת הסיסמה, מה שעלול להוביל לאבדן הנכס הדיגיטלי במלואו. לכן, מרבית הרוכשים מעדיפים אחזקה באמצעות צד שלישי, כמו חשבון מסחר אצל חלפן. גם אחזקה אצל חלפנים נושאת סיכון משום שעסקים אלו פועלים כמעט ללא פיקוח ועשויים לקרוס, להשידד או לשדוד את לקוחותיהם בעצמן, ללא אכיפה משמעותית מצד רשויות החוק.

בשלב זה, לא ידוע על אבדן משמעותי של מטבעות קריפטו שנרכשו ע"י אזרחים אוקראינים, אך חברות אבטחה הודיעו על מספר ניסיונות גנבה באמצעות יוזמות מזויפות לגיוס תרומות קריפטו. מכיוון שתשלומי קריפטו תוכננו במקור שלא לאפשר שום סוג של החזרים, כסף ששולם כתרומה לתרמית לא ניתן להחזרה כמעט בשום תרחיש.

