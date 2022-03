בכירה לשעבר בפנטגון: "רוסיה עלולה להשתמש בבריטני גריינר כבת-ערובה"

מסך עשן כבד מסתיר את המתרחש מאחורי הקלעים במאסרה של שחקנית הכדורסל האמריקאית בריטני גריינר ברוסיה. אוולין פרקש, בכירה לשעבר בפנטגון, אמרה אתמול (ראשון) בראיון לאתר Yahoo שקיים חשש ממשי שגריינר תשמש כבת-ערובה של הרוסים, בימים בהם המתיחות בין מוסקבה לבין וושינגטון מגיעה לשיאה.

גריינר, אחת מכוכבות הכדורסל הגדולות בעולם, נעצרה בחודש שעבר בשדה התעופה ברוסיה. שירות המכס הפדרלי הרוסי טוען שבמהלך חיפוש בתיקיה, נמצאו ברשותה סיגריות אלקטרוניות המכילות שמן קנאביס. העונש המקסימלי לעבירה זו ברוסיה הוא של 10 שנות מאסר.

"אם אנחנו רוצים שהיא תצא מהכלא, לרוסיה הולכים להיות מספר תנאים", אומרת פרקש, ששימשה עד 2015 כיועצת לשר ההגנה האמריקאי לענייני רוסיה. "יתכן שאלו יהיו חילופי אסירים. הם גם עלולים להשתמש בזה כאיום מרומז או כאמצעי סחיטה, כדי לגרום לנו לעשות או לא לעשות משהו. כך או כך, הם מוצאים את העניין כמועיל".

ארגון שחקניות ליגת ה-WNBA פרסם הצהרה אתמול הצהרה: "הדאגה הגדולה ביותר שלנו היא הבטיחות והרווחה של בריטני. אנו שולחים את האהבה והתמיכה שלנו. נמשיך לעקוב מקרוב ולצפות לחזרתה לארה"ב".

Wife of WNBA All-Star Brittney Griner calls for her safe return https://t.co/XGW6Nwt6gh pic.twitter.com/6vjuYU4whZ

— New York Post (@nypost) March 6, 2022