בריטניה הטילה סנקציות אישיות על רומן אברמוביץ', מכירת צ'לסי נעצרה

בריטניה הודיעה היום (חמישי) שהיא הוסיפה את האוליגרך רומן אברמוביץ' לרשימת האישים הרוסים שתחת סנקציות בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה. משמעות הצעד היא שמעתה ייאסר על האוליגרך הרוסי-ישראלי, שנחשב מקורב לפוטין, לערוך עסקאות עם אזרחים ועסקים בריטים. כמו כן, תוגבל תנועתו לממלכה. בנוסף לכך, אברמוביץ' הוסף לרשימת האוליגרכים הרוסים שנכסיהם יוקפאו.

ההחלטה משפיעה על הפעילות של צ'לסי. הקבוצה תוכל להמשיך לשחק ולהשתתף במסגרות הכדורגל, אבל כרגע אברמוביץ' לא יוכל למכור את הקבוצה. הממשלה תהיה חייבת לתת אישור מיוחד לעסקת מכירה של אלופת אירופה המכהנת, והכסף לא יוכל לעבור לעת עתה לאברמוביץ', בצורה ישירה או עקיפה.

Chelsea set to be hit with tough sanctions as UK government seizes Roman Abramovich's assets. pic.twitter.com/xmb4iJmk23

— ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2022