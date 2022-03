"הצבא הרוסי הגיע למיצוי ההתקפה, המלחמה הולכת ונהפכת למלחמת התשה"

"המתקפה הרוסית הגיעה לנקודה המכונה "מיצוי ההתקפה", אומר ל'דבר' אורן האס, חוקר תורות לחימה עצמאי. "זה לא שרוסיה סיימה להתקיף או לא יכולה יותר, אלא שהצבא הגיע למצב שבו יתקשה להמשיך במתקפה בשלב זה. רוסיה צריכה להתארגן כדי להמשיך להתקדם. השאלות שעולות מכך הן: כמה זמן ייקח לה להתארגן? האם יש לה משאבים לכך? ומה מצבם של הכוחות האוקראינים?"

מה עוצר את רוסיה?

"רוסיה מתמודדת עם התנגדות קשה של צבא אוקראינה, עם מכשולים טכנים, לוגיסטים, עם שטח בעייתי שמגביל אותה לצירים, במיוחד בצפון המדינה ועם מחסור בכוח אדם. הערכה את יכולתה תלויה כעת במה שמתרחש מעבר למגרש הצבאי: הכלכלה הרוסית ויכולתה לעמוד בסנקציות ולהתאים עצמה למצב החדש, המצב הפוליטי בתוך רוסיה, הרתמות הרוסים להמשכה של המלחמה על כל הסבל הכרוך בה, ובעיקר לגיוס נוסף של כוח אדם: חיילי החובה וחיילי מילואים.

לגבי חיילי החובה, הכוונה לחיילים שלא חתמו על חוזה התנדבות להאריך את השרות בשנה ובכך להפוך ל'חיילי קבע' במונחים שלנו. לפי החוק הרוסי אסור לשלוח את מגוייסי החובה להילחם מחוץ למדינה. גיוס של אנשי מילואים או שינוי החוק ושליחתם של מגויסי חובה תשפיע על המצב הפנימי ברוסיה, והשאלה שפוטין עומד לפניה היא אם ניתן לגייס את מרבית העם לתמיכה במהלך כזה".

הצבא הרוסי העצום סובל מחוסר בחיילים?

צבא היבשה הרוסי הסדיר עומד על סדר גודל של בין 220 ל- 280 אלף איש. הרוסים צברו על-פי ההערכות כ-150,000 איש לצורך הפלישה ונראה שכלל הכוח הוכנס ללחימה, כאשר הערכה של גורמים אמריקאים מהימים האחרונים היא ש-90% מהכוח עוד כשיר. יש יחידות רוסיות שנפגעו יותר, חלק באופן קשה עד כדי הוצאה מכלל פעולה – כך למשל באשר לחטיבה המוטסת 331 שפעלה סמוך לקייב ושבימים האחרונים פורסם במספר מקומות שהיקף האבדות שלה הביא למעשה להשמדתה".

מה הסד"כ של האוקראינים?

"צבא היבשה האוקראיני מנה כ-160,000 חיילים טרם הפלישה, והיה בתהליך הקמה של כוחות הגנה מרחבית אליו גויסו כ-150,000-200,000 חיילים. בנוסף לכך יש לאוקראינים משמר לאומי שכפוף למשרד הפנים, ומשתתף בקרבות. יש גם מיליציות מקומיות שמתארגנות בערים ובמחזות – חלקן השתלבו במשמר הלאומי ובצבא. כך למשל "רגימנט אזוב" שלא ברור היקפו, אך האוקראינים פרסמו שיש לו גם "כוח מיוחד" שיוצא למבצעים עם יחידות מובחרות של הצבא.

קשה לדעת מה היקף הכוח האוקראיני, אך הוא מבחינה מספרית הוא גדול בהרבה מזה שהרוסים מפעילים באוקראינה. מעבר לזה ל ניתן לדעת מה היקף האבדות האמיתי של האוקראינים. הם לא מפרסמים מידע ויש המון 'ערפול מרצון' מצד גורמי מודיעין ממקורות גלויים שלא מפרסמים דבר על האוקראינים ומשתדלים לפרסם כל מה שניתן על הרוסים".

רוסיה נכשלה?

"רוסיה לא נמצאת היכן שרצתה להימצא בשלב הזה. היא נכנסה למלחמה הזו במחשבה להחליף את המשטר בקייב, ולאיים על אוקראינה. זה לא קרה. כעת היא איננה מעוניינת להחליף את המשטר בקייב על פי טענות הקרמלין, אך סביר שהיא תמשיך להילחם לפחות עד שתוכל להציג הישג מובהק – השלמה של רצף טריטוריאלי בין קרים, דונבאס, וצפונה עד לחרקיב, כך שתכתר את הצבא האוקראיני במזרח או תאלצו לסגת, למשל. ניתוקה של אוקראינה מהים השחור נראה בשלב זה פחות ראלי כיוון שלרוסיה אין די כוחות לכבוש את אודסה כפי שהיה נראה שבכוונתה. אולי כיתור ערים גדולות במזרח עד שיאלצו להכנע – כל זה עוד לא גמור וספק אם רוסיה תצליח בכך".

Map of the approximate situation in Ukraine as of 00:00 UTC 21/03/22. #UkraineCrisis #UkraineUnderAttack #Breaking #Kyiv #Kharkiv #Odesa #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/InXBYDf6dQ

ומה לגבי אוקראינה?

"ההישג העיקרי של האוקראינים הוא כמובן סיכול המהלך הרוסי. האוקראינים בלמו את הרוסים, הסבו להם אבדות כבדות והצליחו לשמור על קייב. כרגע נראה שכיבוש שלה הוא מחוץ להישג ידה של מוסקבה, וגם כיתור נראה כיעד שהיא תתקשה להשיג. העובדה שהרוסים לא השיגו עדיין חופש פעולה מעל שמי אוקראינה היא כישלון מהדהד שלהם".

עצם זה שרוסיה לא הביסה אותם זה הישג לא רע

זה בהחלט הישג ביחס לציפיות של רוסיה ושל רוב המשקיפים טרם תחילת המלחמה. "לא רק שהאוקראינים בלמו את הכוחות הרוסיים בשטח, הם מביסים את הרוסים במלחמת המידע והתודעה, תחומים שדווקא הרוסים הדגישו בשנים האחרונות. למעשה כל מרכיב מתפיסת הלוחמה הרוסית "החדשה" כפי שהבינו אותה במערב – לא בא לידי ביטוי מוצלח. תודעה, סייבר, עוצמה רכה, שימוש באש מדויקת וכיוצא בזה".

העמידה של אוקראינה מפתיע את המומחים הצבאיים?

"כן. ועוד מה שממש מפתיע זה ההתארגנות המהירה של נאט"ו לסנקציות, התמיכה המוראלית באוקראינה, העברת הנשק המהירה – שגם קליטתו, במיוחד נשק נ"ט קצר טווח – הוא הצלחה אוקראינית, וסיוע שנאט"ו נותן לאוקראינה במודיעין. פרסומים במערב חושפים את המובן מאליו – אוקראינה נהנית מסיוע מודיעיני משמעותי. איסוף וניתוח של מידע, והעברתו במהירות לאוקראינים.

ייתכן שחלק מההצלחות בהריגת גנרלים (עד כה דיווחה רוסיה על מותם של שישה מבין כעשרים גנרלים רוסים שמנהלים את המלחמה – א. ל), וקצינים בכירים רוסיים אחרים, ניתן לייחס למודיעין זה. כך גם לגבי סיכולי מבצעי ההנחתה הרוסיים בימים הראשונים ללחימה, וחשיפת מאמצים רוסיים אחרים לפגוע בבטן הרכה של אוקראינה (יחידות מוסוות שכשלו מלפעול, ניסיונות חיסול של זלנסקי שכשלו, ועוד – א. ל)".

The #Ukrainian General Staff reported for the first time that the #Kremlin is preparing its population for a “long war” in #Ukraine and implementing increasingly draconian mobilization measures.

Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats https://t.co/OHhpaXoEUI pic.twitter.com/Rfni59kfAQ

— ISW (@TheStudyofWar) March 20, 2022