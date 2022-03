אלכסיי נבלני בעקבות גזר דינו במוסקבה: "שטויות מוחלטות"

בית המשפט במוסקבה גזר אתמול (שלישי) על פעיל האופוזיציה הרוסי, אלכסיי נבלני, תשע שנות מאסר במושבת עונשין, תחת הגבלות חמורות, וקנס של 1.2 מיליון רובל (כ-36 אלף שקלים), באשמת "הונאה וביזוי בית המשפט".

נבלני הורשע בגניבה של תרומות לפוליטיקאי במערכת הבחירות ב-2018; ובהוצאה של כ-356 מיליון רובל (כ-10.6 מיליון שקלים) לצרכים אישיים מכספי ציבור שהועברו לקרנות.

בפברואר בשנה שעברה נגזר עליו מאסר של שנתיים וחצי באשמת הפרת התנאים המגבילים שהוטלו עליו במשפט שנערך לו ב-2014.

לאחר גזר הדין צייץ נבלני: "9 שנים. נו, איך אומרים הגיבורים של הסדרה האהובה עליי 'הסמויה': אתה יושב רק יומיים: היום שאתה נכנס והיום שאתה יוצא. אפילו הייתה לי טי-שירט עם הסלוגן הזה, אבל רשויות בית הסוהר החרימו אותה, כי הגדירו אותה 'קיצונית'".

9 years. Well, as the characters of my favorite TV series “The Wire” used to say: “You only do two days. That's the day you go in and the day you come out"

I even had a T-shirt with this slogan, but the prison authorities confiscated it, considering the print extremist.

— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022