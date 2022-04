הוליווד וכדורגל: אנג'ל סיטי של נטלי פורטמן בדרך לשנות את ליגת הנשים בארה"ב

קבוצת הכדורגל אנג'ל סיטי תפתח בשבת הבאה את הופעותה בליגת הנשים של ארה"ב (NWSL), כשתפגוש במשחק ביתי את אחת הקבוצות החזקות בשנים האחרונות נורת' קרוליינה קוראג'.

הקבוצה מלוס אנג'לס הוקמה ביולי 2020 על-ידי השחקנית ההוליוודית נטלי פורטמן ומשקיעים של מעל 100 סלבריטאים וספורטאיות בהווה ובעבר, ביניהם שחקנית הטניס סרינה וויליאמס, טניסאית העבר בילי ג'ין קינג, שחקנית הכדורסל קנדיס פארקר, השחקניות אווה לונגוריה, ג'סיקה צ'סטיין וג'ניפר גארנר. בנוסף, כוכבות נבחרת ארה"ב לשעבר מיה האם ואבי וומבאק תומכות גם הן בקבוצה.

Angel City FC founding investors Natalie Portman and Eva Longoria helped launch the clubs inaugural jersey ✨ pic.twitter.com/AXvbSz2M27

אנג'ל סיטי, שנהנית מהתלהבות תקשורתית, מגיעה כדי לשנות את כדורגל הנשים בארה"ב. הקבוצה מעוניינת לא רק לבנות קבוצה מנצחת, אלא לשנות את האופן בו אנשים רואים וחושבים על כדורגל הנשים בארה"ב ובעולם.

האלמנט הנוסף שמביאה איתה ההנהלה של אנג'ל סיטי, היא הבחירה להיות מעורבת בצורה מאוד מעמיקה בקהילה. הקבוצה גייסה עד כה 35 מיליון דולר מחסויות, הודיעה שתתרום כ-10% מהכנסות לפרויקטים חברתיים מקומיים הכוללים עד כה: בנייה של שבע גינות בבתי ספר יסודיים, חלוקת חזיות ספורט לספורטאיות צעירות, תרומה של אלפי ארוחות לילדים עניים בבתי הספר ובסופי שבוע בבית והובלה של קמפיין כנגד להט"בופוביה.

הקבוצה הספיקה כבר למכור 16 אלף מנויים עוד לפני שהעונה החלה והקימה לא פחות משש קבוצות אוהדים. פורטמן סיפרה בראיון ל'גארדיאן' שהמחשבה להקים את הקבוצה החלה כאשר צפתה את בנה במונדיאל 2019. "כשראיתי את הבן שלי מעריץ שחקניות כמו מייגן רפינו ואלכס מורגן באותו אופן שבו מעריצים את ליונל מסי או קארים בנזמה, הבנתי שספורטאיות יכולות לשנות במהירות את התרבות", אמרה פורטמן.

"זה הגיע לנקודה שבה לא היינו צריכים לחפש משקיעים", אומרת ג'ולי אורמן, המייסדת והנשיאה השותפה של הקבוצה. "הם הגיעו אלינו כי הם רצו להיות חלק מאנג'ל סיטי, והבינו את התפקיד שהם יצטרכו לשחק כמשקיעים. זה סוג הבעלים הטוב ביותר, כי אכפת להם גם מהצד של המטרה וגם מצד הרווח".

כדי לבנות את הקבוצה, החתימו באנג'ל סיטי את ילידת העיר כריסטן פרס בת ה-33 שהופיעה 155 פעמים במדי נבחרת ארה"ב וכבשה 64 שערים. הכוכבת שהגיעה לקבוצה אחרי עונה במדי מנצ'סטר יונייטד, אמורה להיות הפנים של המועדון החדש.

הפתיחה של אנג'ל סיטי הייתה מבטיחה מבחינת נתוני הצפייה, כאשר 456 אלף איש צפו בפלטפורמות השונות במשחק הבכורה מול סן דייגו בטורניר הצ'אלנג' קאפ. אך מבחינה מקצועית הקבוצה עוד רחוקה מלהרשים עם שלושה הפסדים ותיקו אחד במשחקיה בטורניר פתיחת השנה. כמות צופים השנייה בגודלה בכדורגל האמריקאי השנה, כאשר רק משחק אחד בליגת הגברים עוקף אותן.

כדי להפוך את התלהבות התקשורתית למועדון שמשנה את היחס לספורט הנשים בארה"ב, באנג'ל סיטי יצטרכו לבנות קבוצה מנצחת. את ההימור שלהן הן שמו עד כה בידיה של שחקנית נבחרת אנגליה בעבר אני אלוקו, שמאז שפרשה הייתה המנהלת המקצועית של אסטון וילה.

הקבוצה מלוס אנג'לס עדיין חסרה את אבק הכוכבים על המגרש, כדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בליגה. לצד פרס, כמעט ואין כרגע שחקניות מפתח משמעותיות. בסגל ניתן למצוא את שחקניות ההגנה שרה גורדון שנבחרה לנבחרת העונה ב-2021, שחקנית נבחרת ניו זילנד אלי ריילי, אליסון סוובי הג'מייקנית שהגיע מרומא האיטלקית ושחקנית הקישור היפנית הכישרונית ג׳אן אנדו בת ה-21.

For the crest. For the colors.

Por el escudo. Por los colores. pic.twitter.com/3QiJyVBawd

— Angel City FC (@weareangelcity) March 19, 2022