שחקני ושחקניות נבחרת ארה"ב יזכו לשכר ומענקים שווים: "מהלך היסטורי לכדורגל הנשים"

התאחדות הכדורגל של ארצות הברית הודיעה היום (רביעי) שהגיעה להסכם קיבוצי במסגרתו יושווה שכר שחקניות נבחרת הנשים לזה של שחקני נבחרת הגברים, כולל פיצוי לו יזכו השחקניות על הישגי העבר שלהן.

ההסכם הגיע לאחר מו"מ שהסתיים בחודש בחודש פברואר, במסגרתו הודיעה ההתאחדות שתשווה את השכר של הנשים לגברים ותשלם 24 מיליון דולר פיצויים לשחקניות. בכך, הסתיים מאבק ארוך שמתנהל בבית המשפט משנת 2019 והחל בתלונה שהוגשה בשנת 2016 לנציבות שוויון הזדמנויות תעסוקה בארצות הברית, על הפער בין שכר נבחרות הנשים והגברים, למרות שנבחרת הנשים פופולרית ומצליחה יותר מזו של הגברים.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money.

