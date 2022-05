עבר מכיתה לכיתה וירה: סלבדור ראמוס רצח 19 ילדים ושתי מורות בבית ספר בטקסס

בארצות הברית מתפרסמים היום (רביעי) פרטים חדשים על הרוצח סלבדור ראמוס, שיצא אמש למסע הירי הקטלני בבית הספר היסודי "רוב" ביובלדי, טקסס, ורצח 19 ילדים בכיתות בני 8 עד 10 ושתי מורות.

בין השאר נחשפו תמונות שפרסם הרוצח בחשבון האינסטגרם, ימים ושעות לפני הטבח, בהן הציג לראווה את כלי הנשק שלו. לביצוע הטבח הוא השתמש בשני רובים שקנה לרגל יום הולדתו ה-18 ובמחסניות המסוגלות להכיל מספר גדול מאוד של קליעים.

Salvador Ramos, who opened fire at a Texas elementary school, killing 18 kids and three adults, bought two assault rifles on his 18th birthday and appeared to send cryptic Instagram messages about sharing a “lil secret" just hours before the massacre. https://t.co/YbAQaIxSyt

