שחקני בוסטון סלטיקס קוראים לשחרורה של בריטני גריינר מרוסיה: "היא שם יותר מדי זמן"

שחקני קבוצת בוסטון סלטיקס מה-NBA הצטרפו למאבק הקורא לשחרורה של בריטני גריינר, שחקנית ה-WNBA, העצורה ברוסיה מעל 100 ימים. מהלך האימון לקראת המשחק מול גולדן סטייט ווריורס בסדרת הגמר עלו השחקנים עם חולצות עליהן כתוב "We are BG".

בחלק האחורי של החולצה מוטבע קוד QR המקשר לעצומה הקוראת ל"החזרה מהירה ובטוחה של בריטני גרינר לארה"ב". נכון להיום לעצומה יש למעלה מ-243,000 חתימות. ג'יילין בראון שחקן הסלטיקס, אמר: "רצינו לצאת ולהראות את תמיכתנו בבריטני גריינר, היא נמצאת שם (רוסיה) במשך זמן רב, ואנחנו מרגישים שדי".

The @celtics show support for Brittney Griner at today’s #NBAFinals practice. #WeAreBG pic.twitter.com/ZJxuStJQBz

"זה קשה מאוד לראות את מה שהיא עוברת", אמר ג'ייסון טייטום. "אני יודע שכולם רואים ומרגישים את זה, וברור שכולנו יחד בתמיכה בניסיון להחזיר אותה למשפחה שלה”.

"עברו יותר מ-100 ימים מאז שהיא הוחזקה באופן בלתי חוקי ברוסיה", אמר קומישינר ה-NBA אדם סילבר. "אני חושב שזה משהו שכולנו צריכים להישמע עליו, ליצור קשר עם הנציגים שלך ואחרים. אני רק אגיד שאנחנו עובדים יחד עם ממשלת ארה"ב ומומחים מבחוץ בניסיון לזרז את שחרורה בכל דרך שנוכל. אין ספק שלבנו יוצא אליה ולמשפחתה, ואנחנו מייחלים לשובה בשלום”.

"We wanted to come out and show our support… We feel like enough is enough."

-Jaylen Brown discusses the @celtics all wearing t-shirts in support of Brittney Griner. pic.twitter.com/Gs14Zqr40x

