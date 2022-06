המפולת בקריפטו: חברת צלסיוס מקפיאה משיכות ללקוחותיה עד להודעה חדשה

חברת הלוואות והפקדות הקריפטו הישראלית ״צלזיוס״ הודעה על הקפאת האפשרות למשיכות ללקוחותיה, לדבריה, בשל "תנאי השוק הקיצוניים" שמתרחשים בתקופה האחרונה.

המודל העסקי של החברה מבטיח למפקידים תשלום ריבית שבועית על הפקדות של מטבעות קריפטו, בדומה לבנק, אך בריבית גבוהה משמעותית. כעת, החברה הקפיאה משיכות לחלוטין, מה שמעמיד בסיכון באופן מיידי הפקדות נכסים בשווי מיליארדי דולרים.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022



הפלטפורמה ניהלה בשיאה נכסים בשווי של 28 מיליארד דולר, מ-1.7 מליון לקוחות. בחצי השנה האחרונה צלסיוס איבדה כשני שליש מסך הנכסים המופקדים בה והצעד הנוכחי נראה כנסיון לעצור את השטף תוך הפרת הזכות של הלקוחות למשוך את נכסיהם בכל רגע.

"החלטנו על הפעולה הזו היום, כדי להציב את צלזיוס בעמדה טובה יותר, כך שתוכל לכבד, לאורך זמן, את החובות שלה מול המשיכות", נכתב בהודעת החברה. "אנו עובדים כשהמוקד שלנו הוא אחד – להגן ולשמור על הנכסים, במטרה שנוכל לעמוד בהתחייבויות שלנו ללקוחות. המטרה האולטימטיבית שלנו היא לייצב את הנזילות ולחדש את המשיכות וההעברות בין החשבונות במהירות האפשרית. יש לנו הרבה עבודה, בשעה שאנו בוחנים אפשרויות שונות – התהליך הזה ייקח זמן ייתכנו עיכובים".

מייסד החברה, אלכס מאצ'ינסקי, התחייב בטוויטר רק לאחרונה לשלם אישית 1,000 דולר למי שיבצע השקעה באחד המכשירים של צלסיוס ולא ימשוך אותה במשך חצי שנה. הוא גם שאל בספקנות את עוקביו האם הם ״מכירים אפילו אדם אחד שיש לו בעיות משיכה מצלסיוס? מדוע להפיץ פחד וספקות?״.

בגלל גודלה של פלטפורמת צלסיוס, יש לה השפעה רוחבית על שוק הקריפטו, בעל הנזילות הנמוכה יחסית בכסף מדינה. בשילוב לחצי הירידות בשוק ההון המסורתי הביטקוין יורד בחדות לכ-25.500 אלף דולר והאת'ר צונח לכ-1,350 דולר.

COMPANIES WITH KNOWN EXPOSURE TO CELSIUS NETWORK: – #Tether (shareholders and lent >$1 billion to Celsius)

– @investvoyager ($295 million in March 2022)

– @NuriBanking (sends all funds to Celsius Network)

– @Gemini (Celsius claimed to hold ~$100 mil $GUSD, on-chain links) https://t.co/ofk0905JQC — Dirty Bubble Media: ????⏰???? (@MikeBurgersburg) June 13, 2022

לטענת אתר התחקירים DIRTY BUBBLE MEDIA הצרות של צלסיוס עלולות לפגוע גם בחברות אחרות בעולם הקריפטו, ביניהן תת'ר, זירת המסחר ג'מיני, אינווסט-וויאג'ר ונורי בנקינג.

היו סימנים מקדימים לבעיות בצלסיוס

חלק ניכר מכספי המפקידים בצלסיוס עובר להשקעה בפלטפורמות דומות, המבטיחות תשואה על הפקדות, אך חשופות למתקפות ושוד דיגיטלי, לאור רמת האבטחה הנמוכה בשוק הקריפטו כולו. בדצמבר האחרון החברה הייתה חשופה לנזק של 54 מיליון דולר במתקפה על פלטפורמה אחרת, ובגלל טעות, הפסידה 22 מליון דולר מתכנית הפיצויים בעקבות ההתקפה.

סמוך למועד זה, גייסה 700 מליון דולר ממשקיעים בשוק ההון. גיוס זה נעשה כשהחברה כבר ידעה שמנהל הכספים הראשי שלה ירון שלם נעצר ונחקר במסגרת פרשת משה חוגג, אך בטרם שהכירה במעצרו. לפי פרסומי צלזיוס (שכבר הוסרו), חוגג עצמו ייעץ בעבר לחברה.

הבנקאית הבריטית פרנסס קופולה, הצביעה כבר אז על פגמים מהותיים לדעתה בפלטפורמה של צלסיוס, והציגה את את תנאי השימוש בפלטפורמה, המבהירים שהפקדת נכסים פירושה העברת הנכס לצלסיוס, מבלי שמוטלת עליה לה חובה חוקית להשיבו, או ביטוח כלשהו, בשונה מהפקדה בבנק.

Yes, I know this is what banks do, don't @ me. But Celsius's strapline is "Unbank Yourself". This isn't unbanking, it is shadow banking. Banking without any of the customer protections of a licensed and regulated bank. Your only rights are those of unsecured creditors. — Fed Up Cassandra (@Frances_Coppola) December 3, 2021

ניתוח חיצוני מצא שכדי לשלם ריביות גבוהות, החברה הייתה זקוקה לגבות ריביות גבוהות בהרבה על הללוואת כדי להגיע לאיזון כלכלי, לעומת מה שלקחה בפועל. קל הרבה יותר לנהל חברה מסוג זה כשכל השוק עולה, אך בתנאי ירידות, החולשות במודל העסקי הופכות לבולטות יותר.

החברה הוקמה ב־2017 על ידי הישראלים אלכס משינסקי ודניאל לאון בבריטניה. היא הציעה ללקוחות ריבית שבועית בשיעור גבוה של עד 17% וריבית מוגברת במטבע הקריפטו הפרטי שלה CEL, במקום במטבעות המופקדים, מה שנועד לייצר לו ביקוש.

מחיר המטבע כיום הוא 18 סנט בלבד, ירידה של 50% ב-24 השעות האחרונות. לפני כשנה, שוויו נע סביב 7 דולר, וכיום הביקוש אליו שואף לאפס. כנגד החברה נפתחו מספר חקירות בארצות הברית בחדש להפרת חוקי ניירות הערך.

בנוסף, מעקב אחר העברות CEL ברשת הבלוקצ'יין אפשר לDIRTY BUBBLE MEDIA לזהות העברות המעידות על מכירת מטבעות CEL בשווי עשרות מליוני דולרים של המייסד אלכס מאצ'ינסקי ושל אשתו, קריסי מאצ'ינסקי. מכירות אלו בוצעו תוך כדי שפרסומי החברה עצמה קוראים למשקיעים שלא למשוך את השקעותיהם.

פלטפורמת הקריפטו הישראלית־אמריקאית צלזיוס כתבה בהתייחס לדברים כי ״לאור תנאי השוק הקיצוניים, נאלצנו להודיע על עצירה מוחלטת של כלל המשיכות ועסקאות ה- SWAP בחשבונות הלקוחות. מטרת המהלך היא לאפשר לחברה לייצב את פעילותה ונזילותה כך שתוכל לכבד את כלל התחייבויותיה ללקוחות בהמשך פעילותה. בידי צלזיוס נותרו נכסים רבי ערך ואנו פועלים במרץ להגן עליהם כך שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו ללקוחות.

״ההגנה על נכסי לקוחותינו הינה בראש מעיינינו ואנו מאמינים שהפעולה שבוצעה בהתאם לסעיף שנקבע בחוזה, הינה צעד הכרחי לטובת כלל הקהילה. אנו מבינים שמדובר בחדשות קשות, אך לנגד עינינו עומדת המטרה העליונה והיא ייצוב הנזילות והמשך המשיכות והעברות בין החשבונות במהירות האפשרית. אנו שוקלים אפשרויות שונות נוספות כחלק מפעולות ההגנה וללא ספק מדובר בהליך שייקח זמן. אנו מבקשים להודות לקהילת צלזיוס על התמיכה ביום זה, ונמשיך לחלוק את המידע הזמין עם הלקוחות וחברי הקהילה״.