בכיר ישראלי בחברת קריפטו חשוד במעורבות בתרמית, וזה לא מפתיע

מנהל בכיר ישראלי בחברת הלוואות הקריפטו צלזיוס נעצר, נחקר ושוחרר בפרשת משה חוגג, במסגרתה נחקרים חשדות לתרמיות פיננסיות באמצעות השקת מטבעות קריפטו, ועבירות בתחום המין והמוסר. תרמיות בעולם הקריפטו הן תוצאה סבירה ביותר של ענף פיננסי חסר פיקוח. הסיפורים של אותן תרמיות הן אולי ההוכחה הטובה ביותר מדוע פיקוח כזה הוא צעד מתבקש.

לפי פרסום באתר CoinGeek, יש טענות שהבכיר שנעצר הוא ירון שלם, מנהל הכספים הראשי של צלזיוס. בעבר היה שלם מנהל הכספים הראשי של בקרן 'סינגולריטים' של חוגג.

צלזיוס עצמה מציעה ללקוחות למסור לה את מטבעות הקריפטו שלהם, תוך הבטחה לשלם ריבית גבוהה בהיקף של 5%-12% לשנה על בסיס שבועי. לפי הודעת החברה "הבכיר הושעה מתפקידו" בעקבות החקירה.

We were recently made aware of a police investigation in Israel involving an employee. While this is in no way related to the employee’s time or work at @CelsiusNetwork, the employee was immediately suspended. We have also verified that no assets were misplaced or mishandled. — Celsius (@CelsiusNetwork) November 26, 2021

ההכרה של החברה במעצר ביום שישי הגיעה יום אחד אחרי פרסום הגדלת גיוס הכספים שלה, מ-400 מיליון דולר ל-750 מיליון דולר. עיתוי שנראה חשוד.

חברה שמתבססת על היכולת להטות את השוק לטובתה

צלזיוס ממומנת, בין השאר, על ידי חברת Tether, שמנפיקה מטבע קריפטו באותו שם. חברה שנקנסה מספר פעמים על ידי רגולטורים בשל מסירת מידע שקרי לציבור. Tether עצמה הסתבכה בהפסדים של מאות מיליוני דולרים לגופים פיננסים אחרים בעולם הקריפטו, גבוהים בהרבה מהקנסות של עשרות המיליונים שהוטלו על ידי הרגולטורים. החברה אפילו לא היססה להציע ביטוח נגד הקריסה של עצמה.

כדי להתרחק מהדימוי החשוד, צלזיוס מנסה להשתמש בהשקעות שקיבלה ממשקיעים מוסדיים מכובדים. אבל למרות הניסיון להשיג לגיטימיות בשווקי ההון הרגילים לעסקי הקריפטו שלה, היא עדיין מתקבלת בחשד מצד רגולטורים.

על מנת לשלם ריביות גבוהות בקריפטו, החברה צריכה להשיג רווחים יוצאי דופן בזירות המסחר הבלתי מפוקחות בהן מתנהל המסחר. במילים אחרות, "לשתות בקשית" את הסוחרים הקטנים.

יכולתם של 'לוויתנים' (שחקנים גדולים בזירות מסחר בקריפטו) להטות את השוק נעשית לא מעט פעמים בכלים שהיו נחשבים לא חוקיים בבורסה מפוקחת. לעומת זאת, כשסוחרים קטנים מנסים לעשות את זה באופן מגושם וגלוי בטלגרם, קורה שרשויות החוק דווקא פוקחות עין.

פרשת משה חוגג וספיחיה היא רק אחת מתוך אינספור פרשיות הונאה משונות שעולם הקריפטו מייצר.

מסתבר ש'מונקי ג'יז' היא בכל זאת הונאה

בתחילת נובמבר, הצליחו יזמי קריפטו להימלט עם מטבעות בשווי 300 אלף דולר. הלקוחות שלכם, שהשקיעו נכסים אלו במיזם שכונה Monkey Jizz ('זרע של קוף'), נותרו ללא כלום.

הודעת הפרסום בטלגרם למיזם כללה את ההבטחות שמהן עולה בבירור שמדובר בסוג של בדיחה, או לכל הפחות מיזם חשוד מאוד: "$MJIZZ is here to take over the DeFi Jungle with Monkey Business, Collectible NFTs, Jizz Swap + Banana Wallet, JizzPad and much more!".

למרות זאת נמצאו לקוחות שהסכימו להפקיד נכסי קריפטו בחשבונות המיזם. את הנכסים שלחו המייסדים ל'מיקסר' בשם טורנדו, שירות הלבנת כספים במטבעות קריפטו, וקיבעו את מחזיקי המטבע MJIZZ לשווי אפסי, ללא יכולת מכירה.

מכל נוכחות הרשת של המיזם נעלמו חשבונות הטוויטר, קבוצת הטלגרם ונותרה רק הזמנה מלפני 3 חודשים ברדיט.

אחד ההסברים להצלחה של הונאות מסוג זה למשוך משקיעים היא ההנחה שלהונאה יש מבנה של פירמידה: מי שנכנס ראשון מצליח להרוויח על חשבון מי שנכנס אחריו.

סביר שמדובר באנשים שהימרו שיצליחו לצאת בזמן עם נכסים דיגיטליים שעדיין יש להם ערך, לפני שיתקעו עם נכסים דיגיטליים אחרים וחסרי ערך לחלוטין. הפעם, רק המייסדים זכו לבצע הונאה, שלא הספיקה להתגלגל "דורות" קדימה.

בדיוק כמו מיזם הקריפטו של הירקות והפירות

הסיפור של מונקי ג'יז מזכיר את מטבע הקריפטו פרודאום מ-2018. היזמים הבטיחו אז להשתמש בבלוקצ'יין כדי לאפשר לזהות במדויק את המקור של ירקות ופירות בשוק.

אותם אנשים גם שילמו לאנשים בפלטפורמת Fiverr כדי לקבל צילומים שלהם כותבים את השם של המטבע על גופם. כי הרי ידוע לכל שתמונות ברשת חברתית מבטיחות אמינות חסרת פשרות.

לאחר משיכת נכסי הקריפטו לטובת המייסדים וסגירת המיזם, אתר האינטרנט שלו כלל רק מילה אחת: penis.

a shitcoin startup called Prodeum just exitscammed with millions of investor dollars and left them the following message on their site pic.twitter.com/q5R4QAxvwU — Shin Megami Tensei V (@thelateempire) January 28, 2018

לוותר על התהילה או לשלם את המחיר

אחת החידות המסתוריות בעולם הקריפטו היא זהותו האמיתית של האדם (או החבורה) שנקרא סטושי נקמוטו, הממציא המסתורי של ביטקוין. המסתורין נובע מכך שנקמוטו נעלם מהרשת, תוך שמיוחסות לו מספר כתובות ארנק aצבורים בהם למעלה ממליון מטבעות ביטקוין.

מאז 2015 טוען קרייג רייט, מדען מחשבים מאוסטרליה, שהוא סטושי נקמוטו האמיתי. לכאורה, רייט יכול להוכיח שהוא נקמוטו אם רק ישתמש באחת מכתובות הביטקוין המיוחסות לדמות המסתורית ויבצע תשלום בביטקוין מאחת מהן. אבל זו פעולה שהוא נמנע מלבצע.

אנשים שחקרו לעומק את מה שידוע על נקמוטו ורייט מצאו שטענתו מפוקפקת מאוד.

אלא שכעת רייט נמצא במצב מסובך מאוד. יורשיו של דייב קליימן, שהיה לכאורה שותף עסקי שלו בראשית העשור הקודם, תובעים מחצית מנכסיו בביטקוין וגם זכויות ב'קניין הרוחני' של ההמצאה.

המשפט עצמו לא מתחקה אחרי הביטקוינים עצמם, אלא מתמקד בבירור הזאלה אם קליימן אכן היה שותפו העסקי של רייט או לא.

אם טענתם תתקבל ייתכן שהאוסטרלי, שדי ברור שלא המציא את ביטקוין, יהיה חייב 500 אלף מטבעות ביטקוין לירושה של מי שיחד איתו לא המציא את המטבע. זו תוצאה שרייט היה מסוגל למנוע בקלות אם רק היה מודה שהוא למעשה לא סטושי נקמוטו.