מטבע הקריפטו הפופולרי Tether שותף למכירת ביטוח נגד קריסתו

חברת ברידג' מיוטואל תחל לשווק ביטוח נגד קריסת מטבע הקריפטו Tether, בשותפות עם חברת Tether. הפעילות מעידה על חומרתה של בעיית הכיסוי במטבע, שכבר הפיץ מעל 62 מיליארד מטבעות שערכם כביכול צמוד לדולר, אבל רק חלק זעיר מהם מגובה בדולרים.

ראשיתו של המטבע בהבטחה להנפיק אחד ממנו כנגד כל תשלום בדולר, כמו גם היכולת לפדות אותו בחזרה. בפועל, במסמכים המשפטיים של חברת Tether שמנפיקה אותו, אין לחברה שום מחויבות לפדיון מלא, ואין למטבע גיבוי דולרי של ממש.

בפרסום האחרון מטעם החברה, התברר שלכל היותר 2.9% מיתרות המטבע מגובות בדולרים, ושאר ההכנסות מושקעות בניירות ערך שונים, רבים מהם בכלכלת הקריפטו עצמה. פירושו של דבר הוא שבמקרה שבו כל מחזיקי ה-Tether ירצו לפדות אותו בזמן קצר, החברה לא תשיב להם את כספם.

Tether נועד להיות מטבע קריפטו יציב (STABLECOIN) שערכו צמוד לערך הדולר. לרעיון זה יש ביקוש גדול, והוא כיום מרכז חלק גדול מהמסחר בביטקוין שנעשה מול Tether, ולא מול מטבעות ממשלתיים אמיתיים, ואף לא מול מטבעות קריפטו אחרים.

מטבעות מסוג זה משמשים 'גשר' בין מטבעות ממשלתיים לכלכלת הקריפטו ו'מגרש חניה' לרווחים שהושגו בסחר במטבעות קריפטו שנחים כביכול על קרקע יציבה, ללא צורך בתשלום עמלות המרה לכסף ממשלתי רגיל.

רבים מחוץ לתומכי כלכלת הקריפטו ואף כמה מבקרים מתוכה טוענים ש-Tether הוא תרמית בסדר גודל ענקי. ההכרזה הנוכחית על ביטוח כנגד קריסת ה-Tether, מהווה מבחינתם ראיה לכך שיש איתו בעיה עמוקה.

Tether עצמה, ביחד עם החברה האחות BITFINEX, הודיעו שיתמכו במיזם, ואף השקיעו בחברה שמציעה אותו. הפוליסה מיועדת לא רק לקריסת Tether, אלא גם להתקפות האקרים על רכיבים אחרים בכלכלת הקריפטו או באגים בתוכנה, שיכולים להסתיים באובדן הרכוש הדיגיטלי. לביטוח כזה יכול להיווצר ביקוש, שכן לא מדובר בתופעה נדירה. תרמיות בכלכלת הקריפטו מתרחשות כל הזמן ודי בקלות, בייחוד בהיותה בלתי מפוקחת כמו מוסדות פיננסיים שמחזיקים בכסף ממשלתי רגיל.

ערוץ היוטיוב Coffeezilla שעוסק בבילוש אחר תרמיות באינטרנט הקדיש סרט ארוך, שחושף עבר פיננסי מפוקפק ליזמים שמאחורי Tether, שמחזיקים גם בזירת המסחר בקריפטו BITFINEX.

אריק רוזנגרן, בכיר בבנק המרכזי האמריקאי (הפדרל רזרב), הציג את עליית השימוש ב"מטבעות יציבים" בכלכלת הקריפטו, ובייחוד את Tether, כסיכון ליציבות שווקי האשראי בטווח הקצר בשבוע שעבר.

בהשוואה לקרנות השקעה אחרות, Tether הפכה למעשה לקרן ההשקעה מהגדולות בעולם, אבל ללא כל פיקוח רגולטורי ועם סיכון מקסימלי. "אני מודאג משוק 'המטבעות היציבים', שכעת הוא מאוד לא מפוקח", אמר רוזנגרן. "ככל שהוא גדל והופך למגזר חשוב בכלכלה שלנו, אנחנו צריכים לקחת ברצינות מה יקרה כשאנשים יברחו ממכשירים מסוג זה במהירות".

חקירה במדינת ניו יורק הובילה לממצאים שלפיהם החברה שיקרה באשר לגיבוי הדולרי של Tether, והסתיימה בפשרה בפברואר האחרון, שכוללת קנס של 18 מיליון דולר ואיסור לספק כל שירות פיננסי לתושבי המדינה. הממצאים לא הרתיעו את המשקיעים, ומאז מספר המטבעות במחזור כמעט הוכפל. סימן מחשיד מהכיוון ההפוך הוא שמספר המטבעות במחזור בחודש האחרון נשאר קבוע, ללא פדיון וללא הנפקות.

קריסה בערכו של ה-Tether, שנראית כעת תרחיש די סביר, עלולה לגרום לא רק לאובדן כספי גדול למחזיקי המטבע, אלא גם של נכסים אחרים בכלכלת הקריפטו שנשענים על מסחר מול TETHER, או כאלו שמשתמשים בו בעירבון לעסקאות אחרות.

ה-Tether הוא מטבע שנשען על טכנולוגיות מטבעות קריפטו בשיטת POW. בדומה לביטקוין, גם Tether מבוסס על רשתות מחשבים שצורכות כמות עצומה של חשמל כדי לאבטח את רישום התשלומים ויתרות הזכות בארנקים הדיגיטליים, שגורמים לפליטת מזהמי אוויר, גזי חממה ופסולת אלקטרונית בקצב הולך וגובר.

גם התכניות של אל סלבדור לאמץ את הביטקוין כמטבע קשורות ל-Tether. התכנית עוצבה בשיתוף יזם מקליפורניה בשם ג'ק מאלרס, בעל אפליקציית STRIKE להעברות כספים מהירות. מכיוון שכלכלת אל סלבדור הענייה נשענת בכ-20% על שליחת כספים מאזרחי המדינה העובדים בחו"ל, STRIKE שואפת להציע להם אפשרות להעברה בעמלה אפסית.

הבעיה היא שבעלי האפליקציה יגבו דולרים אמיתיים, אבל יספקו באל סלבדור זכאות שלא נקובה בדולרים, אלא בביטקוין. ה'המרה' שמאלרס מציעה לדולרים היא למעשה המרה ל-Tether, ולא לדולר אמיתי. בכל המדינה פועלים כיום רק שני כספומטים שבהם ניתן לפדות קריפטו בדולרים, וגם בהם העמלות יקרות.

