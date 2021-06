הבנק העולמי וקרן המטבע לא יסייעו לאל סלבדור לעבור לביטקוין

הבנק העולמי דחה את בקשת אל-סלבדור לסיוע בהפיכת הביטקוין למטבע חוקי במדינה, כך לפי דיווח ה-BBC. "אנו מחויבים לסייע לאל-סלבדור בדרכים רבות, כולל בשקיפות מטבע ותהליך רגולטורי, כתב דובר הבנק במייל, "בעוד נכון שהמדינה פנתה אלינו לסיוע לגבי ביטקוין, מדובר בנושא שהבנק לא יכול לתמוך בו בהתחשב בבעיות הקשורות לשקיפות והשלכות סביבתיות".

במקביל, מתחזקת הסברה בקרב חוקרים ועיתונאים שכוונת נשיא המדינה באימוץ הביטקוין עלולה להיות תרמית על חשבון אזרחי המדינה.

אתמול אמר שר האוצר במדינה אלחנדרו זלאיה, כי המדינה פנתה לבנק העולמי בבקשת עזרה ביישום החוק, שהתקבל בשבוע שעבר, להפיכת הביטקוין למטבע חוקי.

גם קרן המטבע הבינלאומית, ממנה מצפה אל-סלבדור לסיוע כספי אמרה כי המהלך מעלה "קשיים בתחום המאקרו-כלכלי, לצד קשיי מימון וקשיים משפטיים". לפי העיתונאי חוקר הקריפטו דייויד ג'רארד, אין שום סיכוי ששימוש בביטקוין כמטבע חוקי עשוי לעמוד בדרישות של מערכות פיננסיות למניעת הלבנת הון או למניעת מימון טרור.

החוק שעבר במדינה בשבוע שעבר, אמור להיכנס לתוקף תוך 3 חודשים מרגע אישורו.

שימוש בביטקוין כאמצעי תשלום הוא תהליך מורכב ולא נוח, ולכן כמעט אף אחד לא עושה את זה. מה שרוב המחזיקים עושים זה לסחור בביטקוין בזירות מסחר באינטרנט, תוך שהם ממשיכים לשלם בכסף רגיל על כל דבר אחר, כולל כרטיסי כניסה לוועידות בנושא ביטקוין.

מכיוון שתוכנת ארנק ביטקוין נעולה בסיסמה, היא מכילה שני חסרונות מרכזיים – בעבור בעלי הארנק, אבדן הסיסמה פירושו אבדן הכסף לעולמים, ללא אפשרות לשחזור. בעבור המדינה, היא הופכת את גביית המסים ליקרה עד בלתי כדאית, שכן לא ניתן להחרים את הכסף ללא הסכמת בעלי הארנק.

אלא שרוב הסיכויים שאל-סלבדור בכלל לא מתכוונת להשתמש ממש בביטוקין, אלא באפליקציית תשלומים בשם STRIKE, השייכת ליזם בשם ג'ק מאלרס, עימו התייעץ הנשיא נאיב בוקלה, בטרם ניסח את החוק.

לפי ג'רארד, בשונה מההצהרות של מאלרס, האפליקציה לעולם לא עושה שימוש אמתי ברשת הביטקוין, אלא רק בשכבה שניה על גבי הרשת, שנקראת "רשת הברק", וגם זה רק לעיתים רחוקות. רוב הזמן, האפליקציה מנהלת בסיס נתונים ריכוזי רגיל למדי, ללא כל פיקוח המוטל על ניהול רישומי התשלומים המוטלים על בנקים רגילים. לפי ג'רארד, "שוב נראה כי הדרך הכי טובה להשתמש בביטקוין היא פשוט לא להשתמש בו בכלל".

ג'ראד פרסם מאמר במגזין פוריין פוליסי בו הוא מנתח את התכנית של בוקלה לביטקוין, כשהוא מתבסס בין היתר על שיחת וידאו ברשת שבוקלה השתתף בה במפתיע, וסיפק פרטים נוספים על תכניותיו, שלא פורסמו בשום מסמך עד כה. בין השאר, אמר בוקלה, שהוא מתכנן חוק נוסף לפיו "הממשלה תישא בסיכונים של הסוחרים שמקבלים ביטקוין ותקים קרן שתאפשר למוכר הגלידה להמיר באופן מידי את הביטקוין שקיבל לדולרים". עוד אמר בוקלה שהוא יציע אזרחות במדינה למי שיהיה מוכן להשקיע 3 ביטקוין ברכישתה (כמאה אלף דולר בשער הנוכחי).

מכיוון שהמדינה נמצאת נמצאת במצוקה כלכלית קשה ותלויה בדולר, ללא מטבע מקומי, בוקלה מצא דרך יצירתית להשתלט על זרם הדולרים שמגיע מאזרחי המדינה העובדים בחו"ל, אשר התשלומים השנתיים שלהם מגיעים לכ-20% מכל התוצר של המדינה העניה.

תחת הפיתוי של עמלות העברה נמוכות, אפליקציית STRIKE אמורה לזכות בחלק ניכר מזרם הדולרים של ממש, לרכוש בהם ביטקוין ולאפשר לאזרחים של אל-סלבדור להמיר אותם בחזרה לדולרים רק באופן מוגבל. הכסף יוחזק למעשה ברישום באפליקציית סטרייק, נקוב בביטקוין או בדולרים, אבל יוחזק בפועל, באמצעות מטבע קריפטו בשם תת'ר (Tether) שאמור להיות צמוד לערך הדולר.

מאלרס עצמו הודה בכך במאמר מתחילת השנה המתייחס ספציפית לאל-סלבדור. בסרטון רשת הוא מדגים שליחה מיידית של כסף ברחבי העולם, אך לא מדגים את הפדיון שלו מחוץ ליתרה שרשומה באפליקציה, ליתרה בחשבון הבנק או למזומן.

מטבע התת'ר מופעל על ידי חברה אחת, המתחייבת להנפיק יחידה אחת ממנו לכל מי שישלם לה דולר אחד, ומאפשרת גם לפדות אותו בחזרה, תמורת עמלות קטנטנות. בשונה מהצהרות החברה לפיה כל מטבע מגובה בדולר אחד במזומן, התברר שרק 2.9% מ-62 מיליארדי המטבעות שהונפקו עד היום מגובים בדולרים בחשבון עו"ש ואילו שאר הכסף הושקע בנכסים שונים, לרבות הלוואות לחברות מתחום כלכלת הקריפטו.

השקרים בנוגע לתת'ר, גרמו לחברה המפעילה להגיע להסכם פשרה עם התובעת של מדינת ניו-יורק של תשלום קנס של 18.5 מליון דולר ואיסור פעילות בעתיד מול אזרחי המדינה. למרות החקירה בניו יורק, האמון בחברה לא פחת וסך המטבעות במחזור הוכפל מאז ההסכם בפברואר. החברה גם הצהירה, כי רכישת המטבע לא מטילה חובה חוזית על החברה לאפשר לרוכשים להמיר אותו בחזרה לדולר אמריקאי.

כך, בעלי STRIKE ואולי גם בוקלה יוכלו לשלוט בזרם של הכנסות בדולרים אמיתיים השייכים לאזרחי המדינה העובדים בחו"ל, ואילו אזרחי אל-סלבדור יקבלו מעין "כסף מונופול" דיגיטלי, למי שבכלל יש לו טלפון חכם ועדכני שמסוגל להריץ את האפליקציה. הצלחת התרגיל מבוססת על זה שאזרחי המדינה יתחילו לשלם זה לזה בכסף החדש, משום שאם ינסו להמיר את כולו לדולרים, לא יהיו במדינה די דולרים למימוש ההמרה הזו.

קיימת כמובן גם אפשרות שאזרחי המדינה ינסו להשתמש בביטוקין ממש, אך הסבירות לכך נמוכה מאוד. מאז שנת 2015 רשת ביטקוין לא עומדת בעומס סליקת התשלומים ברשת. מדובר במגבלה שמוטמעת בקוד בצורה שלא ניתנת לשינוי. פתרונות "שכבה שניה" כמו "רשת הברק" לא הפכו לפופולריים, בין השאר, כי הם פחות בטוחים לשימוש ואכן גרמו לגניבת כספים במספר ניסיונות אימוץ בעבר.

עמלות התשלומים ברשת ביטקוין עצמה מגיעות לעשרות דולרים לכל תשלום וההמתנה לביצועו אורכת כמה שעות. שער הביטקוין / דולר תנודתי ביותר ויכול להשתנות בהיקף של עשרות אחוזים ביום אחד, מה שמקשה על השימוש בו כאמצעי תשלום. בנוסף, יש לציין שרוב המסחר בביטקוין לא נעשה מול דולר, אלא מול מטבעות בלתי מגובים כהלכה כמו תת'ר, מה שהופך אותו לאמין עוד פחות.

גם הבנקאית פרנסס קופולה, המתמחה בחקר כלכלת הקריפטו, סבורה שמדובר בסוג של תרמית. בציוץ בטוויטר כתבה כי "בוקלה מנסה 'להדפיס דולרים', אין לו דרך אחרת לספוג את הסיכונים של השימוש בביטקוין".

Yes, I think he'll try to print "USD". He can't possibly guarantee the BTC risk any other way.

— (((Frances 'Sisyphus' Coppola))) ???????????? (@Frances_Coppola) June 9, 2021