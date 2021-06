אל סלבדור היא המדינה הראשונה שאישרה שימוש בביטקוין, היישום לא יהיה קל

נשיא אל סלבדור נאיב בוקלה הודיע הבוקר (רביעי) על אימוץ ביטקוין כמטבע חוקי במדינתו. לפי תרגום של החוק לאנגלית שהציג בטוויטר, פירושו של דבר, הוא שכל עסק במדינה מוכרח לכבד תשלום בביטקוין, למעט עסקים שאין להם גישה לטכנולוגיה המאפשרת קבלת תשלום כזה. המדינה עצמה מחויבת לספק לאזרחים שירותי המרה מיידיים בין ביטקוין לדולר אמריקאי, לפי שער שנקבע "בשוק החופשי". החוק אמור להיכנס לתוקף תוך 90 יום.

ההצבעה על החוק בפרלמנט הסתיימה במחיאות כפיים, אחרי שההצעה זכתה לרוב של 62 תומכים מתוך 84 חברים.

אל סלבדור היא מדינה ענייה שכחמישית מהכנסותיה הכוללות מגיעות מהעברות כספיות של אזרחים שעובדים במדינות עשירות יותר. העברות אלו כפופות לעמלות גדולות, והמדינה שואפת לאמץ מטבע קריפטו, בין השאר, על מנת לצמצם את התשלומים הללו.

עם זאת, העמלות ברשת ביטקוין גדלות ככל שערך המטבע עולה. היום עומדות העמלות על מעל 20 דולר לכל תשלום. בביטקוין, יש לציין, המשלם קובע בעצמו את גובה העמלה, וככל שהיא גבוהה יותר התשלום יזכה למיקום משופר ב"תור" לביצוע רישום התשלומים).

לכן, לא ברור באיזו שיטה תשתמש אל סלבדור להמרות בין דולר לביטקוין. מטבע הקרפיטו עצמו תנודתי מאוד, ושערו יכול לרדת או לעשות בעשרות אחוזים בשבוע, מצב שמקשה על השימוש בו כאמצעי תשלום.

עיתונאי הקריפטו דיוויד ג'רארד סבור שהצעד עלול לגרום לניתוקה של אל סלבדור מהיכולת לסחור עם מדינות אחרות. זאת משום שביטקוין לא עומד בשום קריטריון שמאפשר למנוע הלבנות הון, חמיקה מתשלום מס או מימון טרור.

מאחורי המהלך של אל סלבדור עומד יזם בשם ג'ק מאלרס, בעל האפליקציה Strike, שכבר מריצה ניסוי של שימוש בה לתשלומים בחוף באל סלבדור. לפי הודעתה לתקשורת, האפליקציה מאפשרת ביצוע תשלומים בחינם בין בעלי ארנקים על בסיס רשת ביטקוין.

לפי ג'רארד, האפליקציה הזו מציגה מצג שווא. לא רק שהיא לא פועלת ברשת ביטקוין, אלא אפילו נמנעת כמעט לחלוטין משימוש ב"רשת הברק", שכבה שנייה של קוד מבוזר מעל רשת ביטקוין.

ההבדל היחיד בינה לבין כל אפליקציות תשלום אחרת זה שהיא נקובה בביטקוין. אבטחת היתרות והתשלומים, לעומת זאת, תלויה לחלוטין במערכת שלה ולא של מטבע הקריפטו או "רשת הברק". ג'רארד הוסיף כי "שוב מסתבר שהדרך הכי טובה להשתמש בביטקוין, היא פשוט לא להשתמש בו".

מהצד ההפוך, אם אזרחי אל סלבדור, של-70% מהם אין בכלל חשבון בנק, יצליחו להשתמש בביטקוין דרך ארנק "אמיתי", ולא דרך האפליקציה, הרי שהוא יהיה מוגן בסיסמה באופן כזה שלא יהיה ניתן לכפות אף אזרח לדווח על הונו או לשלם מסים. במילים פשוטות יותר, מתכון להתאבדות פיננסית של המדינה.

יש מי שסבור שאימוץ של המטבע באופן רשמי על ידי אל סלבדור יוביל לשינוי בכלל מדינות העולם בשל הסכמי סחר חוץ. כלומר, הפיכת ביטקוין מ"נכס דיגיטלי" ל"כסף", תחייב מדינות אחרות להכיר בו כמטבע חוץ

