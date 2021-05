הגורמים לקריסת הביטקוין: ממשלת סין, אלון מאסק או כרישי המסחר

ערך הביטקוין ירד בשבוע האחרון בעד 50% משיא ערכו, לפני שהחל לעלות שוב. בטלטלה שעוברת על שוק מטבעות הקריפטו איבדו מרבית המטבעות הדיגיטליים, כמו גם הבורסות בהן הם נסחרים, מערכם.

בבורסות נרשמו עומסים והפסקות מסחר בשל עומס עסקאות חריג. בין ציוצים של אלון מאסק לבין הצהרות בסין על אכיפה מוגברת של איסורי מסחר במטבעות קריפטו, הנהירה הספקולטיבית אחר כלכלת הקריפטו לא צפויה להיפסק.

שער הביטקוין עמד נכון ליום חמישי השבוע על כ-40,000 דולרים למטבע, לאחר שבאפריל נסק לשיא של כ-64,000 דולרים למטבע. במהלך השבוע ירד ערכו של המטבע הדיגיטלי לשפל של כ-33,000 דולרים לביטקוין, כ-50% מערכו בשיא.

יחד עם הביטקוין צנח גם ערכם של מטבעות דיגטליים אחרים כמו את'ר ודוג'. זירות המסחר הגדולות למטבעות מסוג זה חוו קשיים במתן שירות ללקוחות לאור עומס עסקאות חריג ואף הפסיקו את המסחר לחלוטין בחלק מהנכסים הדיגיטליים. מניות זירת המסחר קוינבייס (coinbase) ירדו ב-8% ביום רביעי.

הקריסה התרחשה לאחר תקופה ארוכה של מגמה הפוכה, בה יותר ויותר גורמים פיננסיים הזרימו הון רב לרכישת מטבעות קריפטו ונכסים פיננסיים התלויים בהם.

ההכרזה של סין. חלק גדול מהבריחה מנכסי קריפטו מושפע מהכרזות הממשל הסיני על כוונתו לאכוף ביתר קפדנות את האיסור על מוסדות פיננסיים לספק כל שירות הקשור לכלכלת הקריפטו. לפי רויטרס, מדובר בהחמרה של כללים שנוסחו לראשונה ב-2017 וכוללים כעת גם איסור על זירות מסחר, איסור קבלת תשלום במטבעות קריפטו, ודיווח על כספים החשודים כמעורבים בכלכלת הקריפטו.

עם זאת, אין איסור על אזרחים סינים לסחור במטבעות קריפטו מחוץ לגבולות סין. המגבלות החדשות צפויות להקשות על אזרחים לקנות ולמכור מטבעות קריפטו ובייחוד על העסקים הסינים העוסקים בליבת המחשוב של רשת הביטקוין, שכ-65% מהתשתית שלה נמצאת בסין. המודל העסקי אותם עסקים מבוסס על התחייבויות ביואן לרכישת ציוד וחשמל, ועל רווחים במטבעות קריפטוגרפיים, שיהפכו לקשים יותר להמרה.

הציוץ של מאסק. סיבה נוספת לקריסה היא הפופולריות העצומה של אלון מאסק, בעל השליטה בחברת טסלה, אשר החליט להסתייג מביטקוין בציוץ בטוויטר, לאחר שטסלה השקיעה במטבע כ-1.5 מיליארד דולרים.

הציוץ של מאסק חשף את מה שפעילי אקלים טוענים כבר כמה שנים, ותומכי הקריפטו מעדיפים לטשטש: צריכת האנרגיה והפסולת שהביטקוין גורם לה היא עצומה ומסוכנת לסביבה. משקיע הביטקוין מייקל סיילור הגיב למאסק בטיעון שצריכת האנרגיה גדלה ב-40% בעוד ערך השוק של הביטקוין גדל ב-100%, אך מאסק הפנה את סיילור לקרוא על תחנת כח מזהמת במיוחד בניו יורק, שחזרה מהשבתה על מנת לספק חשמל לרשת הביטקוין.

בראיון ל"דבר" הסביר הכלכלן ההולנדי אלכס דה וריס, כי הון ספקולטיבי שזורם לתוך כלכלת הקריפטו מנפח את ערך המטבעות הדיגיטליים, מה שבתורו מגדיל את התמריץ הכלכלי להתקין עוד ועוד ציוד מחשוב ברשת שמתעדת את עסקאות המטבע ומגבירה את צריכת האנרגיה הכוללת שלה באופן שלמעשה אין לו כל גבול תיאורטי, אם כי מחסור עולמי בשבבים מאט את קצב הגידול של צריכת החשמל.

אף על פי כן, צריכת החשמל של רשת הביטקוין לבדה גדלה פי 20-13 מאז 2017, ועומדת כיום על יותר מ-0.5% מצריכת החשמל בעולם.

את עוצמת ההשפעה השלילית של רשת ביטקוין הדגים דה וריס, כשכתב על המהלך של מאסק: "הציוץ הזה של אלון מאסק מנע יותר פליטות CO2 בשעתיים, מאשר כל הרכבים החשמליים של טסלה בכל הזמנים". הגברת השימוש באנרגיה מתחדשת בכלכלת הקריפטו לא יפתור כמעט שום בעיה , כאשר אין מגבלה על היקף צריכת האנרגיה בסך הכל.

This tweet from Elon Musk has saved more CO2 in two hours’ time than all Tesla vehicles combined in their entire lifetime. https://t.co/FLZr5SbaQa

— Digiconomist (@DigiEconomist) May 12, 2021