מהפכת השוויון בכדורגל: ספרד תשווה את כספי הבונוסים של נבחרת הנשים לגברים

התאחדות הכדורגל בספרד חתמה אתמול (שלישי) על הסכם חדש לחמש השנים הקרובות, במהלכו ישוו כספי הבונוסים של נבחרת הנשים לגברים. מהסדרי חסות עתידיים, הסדרת הכנסה מזכויות תדמית ושיפורים בתנאי העבודה של הקבוצה.

בכך מצטרפת גם נבחרת ספרד, למגמה העולמית בהשוואת תנאים של נבחרות הנשים והגברים ברחבי העולם. ההסכם החדש מגיע לפני אליפות אירופה שתתקיים בחודש יולי באנגליה, במהלכה נבחרת ספרד תפגוש את נבחרות גרמניה, דנמרק ופינלנד בשלב הבתים.

The Spanish Women’s National Team has secured bonuses equal to the men’s team in a new 5-year deal ????????

Spain’s football federation will enable the women’s team to receive:

➖ Same % bonuses as men

➖ Cut of sponsorship money

➖ Image rights income

➖ Improved working conditions pic.twitter.com/YBqTXiqHWd

