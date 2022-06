אוקאינה: 2 הרוגים ו-20 פצועים בדרום המדינה; מפגש עם ראשי מדינות אירופאיות בקייב

שני בני אדם נהרגו ו-20 נוספים נפצעו, בהם ילד, מפגיעת טילים רוסיים בעיר מיקולאייב שבדרום אוקראינה. כך מסר מושל העיר ויטלי קים, שכתב באפליקציית ההודעות טלגרם כי התקיפה גרמה נזק לארבעה בנייני מגורים ולמתקן תשתית

במפעל הכימיכלים "אזוט" בעיר סברודונצק, המבודדת ונמצאת בשליטה רוסית בימים האחרונים, מתבצרים 568 אזרחים אוקראינים, מתוכם 38 ילדים. עם זאת, מושל מחוז לוהאנסק, סרחיי חיידאי, אומר כי פינויים בשלב זה אינו אפשרי עקב הפגזות הצבא הרוסי וקרבות המתחוללים בעיר ובסביבתה.

מנהיגי המדינות צרפת, גרמניה, איטליה ורומניה, ביקרו בקייב ונפגשו עם הנשיא וולודימיר זלנסקי. הם ביקרו בעיר ההרוסה אירפין, שעד לפני שבועות אחדים הוחזקה בידי הצבא הרוסי.

המנהיגים האירופאים גיבו את הצעת אוקראינה להצטרף לאיחוד האירופי, ואמרו כי עליה לקבל באופן מיידי סטטוס של מועמדת להצטרפות לאיחוד. "מקומה של אוקראינה הוא באיחוד האירופי" אמר אתמול קנצלר גרמניה, אולף שולץ, אך הוסיף כי עליה לעמוד בקריטריונים הנדרשים להצטרפות לאיחוד, הכוללים כלכלה מתפקדת, דמוקרטיה יציבה והסכמה לחקיקת האיחוד האירופי.

בפגישה עם נציגי האיחוד, זלנסקי תיאר את תוקפנותה של רוסיה כ"מלחמה נגד אירופה המאוחדת", ואמר "הנשק החזק ביותר נגדם הוא אחדות". זלנסקי ביקש עוד כלי נשק כבדים לטובת הגנה על הערים המופגזות ולכיבוש מחדש של הערים שנכבשו על ידי הצבא הרוסי מתחילת המתקפה.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 16, 2022