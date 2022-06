תנופת ההתאגדויות בארצות הברית: עובדי אפל במרילנד הצביעו בעד הקמת ועד ראשון בחברה

ועד עובדים ראשון באפל: עובדי חנויות קמעוניות של ענקית הטכנולוגיה בטוסון, פרבר של בולטימור במרילנד, ארצות הברית, החליטו אתמול (שבת) להקים ועד ברוב של 65 תומכים מול 33 מתנגדים. דובר אפל, ג'וש ליפטון, סירב להגיב. תוצאות ההצבעה עדיין לא אושרו על ידי הוועידה הלאומית ליחסי עבודה של ארצות הברית.

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!

Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7

— Machinists Union (@MachinistsUnion) June 19, 2022