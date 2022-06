ישבור את כל השיאים: יורו הנשים בכדורגל ייפתח בעוד שבועיים באנגליה

יורו הנשים 2022 ייפתח בעוד שבועיים באנגליה וצפוי להיות המרשים ביותר שנערך עד כה. במשחק הפתיחה תארח הנבחרת המקומית את נבחרת אוסטריה באולד טראפורד, מגרשה הביתי של מנצ'סטר יונייטד שאמור להיות מלא ב-74 אלף אוהדים.

הטורניר, שישבר את כל השיאים באליפויות אירופה, יסתיים בגמר הגדול באצטדיון וומבלי עם 90 אלף אלף צופים ב-31 ביולי. כל המשחקים ישודרו לראשונה בישראל, בערוצים ספורט 1 ו-2 של חברת צ'רלטון.

חודש לפני הטורניר נמכרו 410 אלף כרטיסים מתוך 750 אלף כרטיסים שהוצאו למכירה, שזה כבר מעל השיא מהולנד 2017 במהלכם נמכרו 240 אלף כרטיסים. מארגני הטורניר ספגו ביקורת על כך שחלק מהמשחקים משוחקים במגרשים קטנים יחסית. שני מגרשים שיכולים להכיל 12 אלף צופים ומגרש האקדמיה של מנצ'סטר סיטי המכיל עד 7 אלף צופים.

אליפות אירופה ה-13 נדחתה בשנה, בעקבות מגפת הקורונה. גרמניה מחזיקה בשיא הזכיות עם שמונה אליפויות, הולנד היא האלופה המכהנת, נורבגיה זכתה בעבר בשתי אליפויות ושבדיה זכתה פעם אחת באליפות הראשונה שנערכה ב-1984.

???????? ????????????????????! ????????????????????! ????????????????????! ????????

???? We're ready for this summer's UEFA Women's EURO in England – are you ⁉️#WEURO2022 | #ShowYourHeart pic.twitter.com/pSS3WGoM37

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) June 9, 2022