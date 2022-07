יאיר לפיד נכנס ללשכת ראש הממשלה: הצוות הקרוב והפגישות הראשונות

ראש הממשלה ה-14 של מדינת ישראל, יאיר לפיד, מתחיל את תפקידו היום באופן מלא, לאחר טקס חילופים שנערך אתמול (חמישי) בלשכת ראש הממשלה, שכלל גם פגישת חפיפה רשמית ראשונה. לצד לפיד, נכנס ללשכת ראש הממשלה גם צוות חדש, שיחליף את רוב הצוות של קודמו בתפקיד, נפתלי בנט.

יומו הראשון של לפיד כראש הממשלה יחל בפגישה עם ראש השב"כ, רונן בר, בקריה בתל אביב, ולאחר מכן בפגישה בנושא השבויים והנעדרים ברצועת עזה, מספר ימים לאחר ששוחרר סרטון של הישאם א-סייד, אזרח ישראלי שנמצא ברצועת עזה כבר 7 שנים, כשהוא נעזר במסכת חמצן ובחמאס מעידים על הידרדרות במצב בריאותו.

ביום ראשון יפתח לפיד לראשונה את ישיבת הממשלה, שתתקיים בירושלים, כאשר מי שנכנס לתפקיד ראש הממשלה החליפי, נפתלי בנט, ימשיך לכהן גם בתור שר ההתיישבות ובתפקיד השר לשירותי דת, אותו נשא עד כה בשל הפסקת כהונתו של מתן כהנא, שימשיך לכהן כסגנו במשרד.

הכוורת של לפיד כראש ממשלה מורכבת מעובדים שהיו לצדו במרבית שנותיו בפוליטיקה, ומורכבת בעיקר מנשים. ראש הסגל של לפיד יהיה דני וסלי, שעובד איתו כבר 25 שנים, עוד מימיו כעיתונאי. ראש המטה של ראש הממשלה תהיה גילי האושנר, שעובדת עם לפיד מיום כניסתו לחיים הפולטיים. מנכ"לית משרד רה"מ תהיה נעמה שולץ, וראש מערך התקשורת תהיה יעל בר, שעובדת עם לפיד ב-6 השנים האחרונות.

Congratulations to @YairLapid, Israel’s new Prime Minister, and thank you to Alternate Prime Minister @NaftaliBennett for your friendship over the past year. I look forward to seeing you both in July to celebrate the unbreakable U.S.-Israel partnership.

— President Biden (@POTUS) June 30, 2022