הזמן שלהן לפרוץ: ארבע שחקניות צעירות ומבטיחות ביורו הנשים

טורניר היורו הוא המקום בו פורצות שחקניות לתודעה והופכות לכוכבות. ביורו הקודם בקיץ 2017 היו אלו ויויאן מידמה ושאניס ון-דה סאנדן מאלופת אירופה הולנד, שרה דבריץ מנבחרת גרמניה, סטינה בלקסטניוס חלוצת נבחרת שבדיה, מנואלה זינסברגר שוערת נבחרת אוסטריה וכמובן אלכסיה פוטיאס מספרד, שחקנית השנה בעולם.

ארבע שחקניות צעירות שצפויות לפרוץ ביורו שייפתח באנגליה ביום רביעי.

המגנה הימנית בת ה-21 של צרפת מגיעה עם ניסיון של מעל 100 הופעות בקבוצה הבוגרת של ליון. ילידת העיר הצטרפה בגיל שמונה למחלקות הילדות של הקבוצה, בגיל 16 מנהלת מרכז האימונים דאז, סוניה בומפסטור, זיהתה את הכישרון ולחצה על המועדון להחתימה על החוזה המקצועני הראשון שלה. בסיומה של העונ,ה השחקנית הצעירה פתחה בהרכב ליון במשחק הזכייה בתואר ליגת האלופות.

בעונה האחרונה תחת בומפסטור כמאמנת הקבוצה הבוגרת, באשה קיבעה את מקומה בהרכב הפותח בקבוצה בדרך להחזרת תואר אלופת אירופה. באשה היא מגנה התקפית, מהירה, בעלת שליטה מצוינת בכדור. היא יכולה גם להפוך לשחקנית כנף ונבחרה על-ידי אוהדי ליון לשחקנית השנה של המועדון. את העונה היא סיימה כמלכת האסיסטים של הקבוצה בליגה הצרפתית ואמורה להזין בכדורים בהתקפה את החלוצה מארי אנטואנט קאטוטו.

שחקנית הכנף בת ה-21 של מנצסטר סיטי היא הג'וקר של נבחרת אנגליה. היא נבחרה ארבע פעמים לשחקנית הצעירה הטובה בליגה האנגלית, מספר שיא. היכולת שלה לפרוץ מהכנף שוברת את הגנת היריבות ומייצרת הזדמנויות לשערים. המהירות שלה והיכולת הוירטואוזית עם הכדור מקשה על כל שחקנית הגנה להתמודד איתה.

האמפ אמורה להיות הניצוץ של הנבחרת האנגלית, השחקנית המלהיבה שיודעת לעבור את היריבות, למסור ולנגוח כדור שמגיע לרחבה. השילוב שלה בכנפיים ביחד עם שותפתה בסיטי, קלואי קלי, יקדם את נבחרת אנגליה לשלבים המאוחרים בטורניר הביתי.

שחקנית הקישור השבדית בת ה-19 עשתה את הבכורה שלה בבוגרות בגיל 15 במדי רוזנגרד מהליגה השבדית. ב-2021 היא נבחרה לשחקנית הצעירה הטובה בעולם על-ידי מגזין GOAL ובאותו קיץ עברה לקבוצת אברטון האנגלית. בניסון משחקת בקישור, בעלת שליטה מצוינת בכדור ויכולת מסירה מעולה.

Last time out against @BCFCWomen…

18-year-old Hanna Bennison scored this beauty of a goal ????#BarclaysFAWSL @EvertonWomen pic.twitter.com/vxCjIUFNS9

— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) April 1, 2022