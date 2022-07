נפרדה מהמסלול כאגדה: מדליית ארד לאליסון פליקס באליפות העולם באתלטיקה

האצנית האמריקאית, אליסון פליקס, עלתה הלילה (בין שישי לשבת) על המסלול באליפות העולם באתלטיקה שנערכת באורגון, במקצה 4X400 מעורב וקטפה את מדליית הארד. הייתה זו המדליה האחרונה של האתלטית האגדית שהודיעה על פרישה בגיל 36. "הרגשתי את האהבה", אמרה פליקס על הריצה האחרונה שלה על הבמה הגדולה.

פליקס נפרדה ממסלול הריצה עם 30 מדליות שונות שבהן זכתה, יותר מכל אתלט אחר בהיסטוריה. 19 מתוכן באליפויות העולם לאורך הקריירה, לצד 11 מדליות אותן קטפה במשחקים האולימפיים בהן השתתפה (8 מהן מזהב).

במקצה עצמו סיימה נבחרת הארצות הברית במקום השלישי בזמן של 3:10.16, כשפליקס רצה את ה-400 מטר שלה בזמן של 50.15 שניות. נבחרת השליחים של הרפובליקה הדומיניקנית סיימה במקום הראשון והולנד קטפה את המקום השני.

פליקס הפכה לאגדה גם בזכות המאבק הפמיניסטי מעורר ההשראה שלה. היא נכנסה להיריון בשיא הקריירה, נלחמה בחברת הענק "נייקי" שניסתה לעצור את תשלומי החסות שלה לפני ואחרי הלידה, התנתקה מתאגיד הענק והפכה לפעילה חברתית. כחודש אחרי ששוחררה מהאשפוז כבר חזרה למסלול, ועשרה חודשים אחרי הלידה זכתה בשתי מדליות זהב באליפות העולם באתלטיקה בדוחא (2019).

