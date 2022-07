שריפות ענק ומאות נפטרים: אירופה מתמודדת עם גל חום חסר תקדים

גל חום כבד במערב אירופה גרם למותם של מאות בני אדם בימים האחרונים. עשרות אלפי תושבים פונו מבתיהם בשל שריפות בפורטוגל, ספרד וצרפת. הטמפרטורות בבריטניה עשויות להגיע לראשונה מאז ראשית המדידות ל-40 מעלות צלסיוס, והממשלה שוקלת הגבלות תנועה.

אזורים נרחבים בדרום ספרד, פורטוגל וצרפת מכוסים בעשן בשל שריפות ממושכות וגל חום. עשרות אלפי תושבים באזורים אלו פונו מבתיהם. בפורטוגל נמדדו 47 מעלות בעיירה פיניאו, וכבאי המדינה מתמודדים עם 17 שריפות יער במקביל. במדינה נרשמו כ-240 מתים עודפים, המיוחסים לנזקי גל החום בין ה-7 ל-13 ביולי.

בספרד עומד מספר מקרי התמותה העודפת על 360 בני אדם, בגל חום שני בתוך חודש בלבד, כשבגל הקודם נהרגו 84 בני אדם. הכבאים הספרדים התמודדו אתמול (שבת) עם 33 שריפות יער פעילות במדינה.



טמפרטורות גבוהות במיוחד נרשמו גם באיטליה, אנגליה, אירלנד, בלגיה והולנד.

נדירות גלי החום באירופה עד השנים האחרונות מהווה סכנה מוגברת כיום, בשל תשתיות בלתי מתאימות, דוגמת בניינים בעלי מערכת חימום, אך ללא מיזוג אוויר.

Spain: A massive rotating fire column is seen in the country side of Spain. Aviation and ground resources continue to work to gain some sort of control over these fires. ???? @forestalucho #esp #spain #Europe #eu #wildfire #fire pic.twitter.com/Ft06od7AVi

הטמפרטורות בבריטניה צפויות לשבור את השיא משנת 2018, העומד על 38.7 מעלות, ולהגיע למעל 40 מעלות צלסיוס השבוע בלונדון ובמנצ'סטר. לפי רשת CNN, השירות המטארולוגי הבריטי עודד אנשים להשיאר בבית ולא להשתמש בתחבורה הציבורית, למעט נסיעות חיוניות במיוחד, והנוסעים מתבקשים לשאת איתם מים לשתיה בכל זמן. גבריאל וצ'י, מדען אקלים, אמר לCNN- כי "זה סימן של של משבר האקלים, בו שיאי חום מתרחשים בתכיפות עולה לעומת שיאי קור. זה העולם בו אנו חיים כיום".

More that 59°C was measured on the soil surface in Spain ???????? and 48°C in the south on France ????????.

This is not « just summer ».

It is « just hell » and will pretty soon become « just the end of human life » if we continue with our climate inaction.#heatwave pic.twitter.com/tmNzON9h13

— Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) July 16, 2022