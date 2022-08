ניצחון מרשים לנבחרת ישראל על צרפת באליפות אירופה בכדורמים

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים פתחה הערב (שבת) את אליפות אירופה הנערכת בקרואטיה, עם ניצחון 7:8 על נבחרת צרפת החזקה. זוהי ההופעה השלישית ברציפות של הנבחרת הישראלית באליפות אירופה והמטרה של הנבחרת היא להגיע בפעם הראשונה לרבע הגמר ולהעפיל לאליפות העולם. הנבחרת תתמודד מחר ב-12:30 מול סלובקיה.

צרפת פתחה טוב יותר את המשחק עם שער מהיר תוך דקה וחצי מתחילת המשחק, חצי דקה עברה וצרפת עלתה ל-2:0. עלמה יעקבי כבשה את השער הראשון לזכות ישראל 2:07 דקות לסיום הרבע הראשון. יעקבי גם סיימה את הרבע עם שער נוסף שצמצם את היתרון הצרפתי ל-3:2.

???????????????? ???? ????????????????! ????

Israel scores a HUGE win in their opening fixture, beating France 7-8 at #wp2022split.

Tune in for the final day 1 match on https://t.co/dmQwGC24G7 ???? pic.twitter.com/sRqBphIs23

— LEN – European Aquatics (@LENaquatics) August 27, 2022