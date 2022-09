"לפרוש? אני לא ממהרת": סרינה וויליאמס עלתה לסיבוב השלישי באליפות ארה"ב

סרינה וויליאמס עלתה הלילה (בין רביעי לחמישי) לסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה בטניס, כשגברה בשלוש מערכות על האסטונית אנט קונטבייט (2 בעולם). הטניסאית הגדולה בכל הזמנים, שתתלה את המחבט בסיום הטורניר הביתי הראתה יכולת נפלאה לעיני 30 אלף צופים באצטדיון ארתור אש. בסיבוב הבא תפגוש את איילה טומליאנוביץ' האוסטרלית (46 בעולם).

"לפרוש? אני לא ממהרת. עוד נשאר בי עוד קצת", אמרה וויליאמס בסיום. "אני אוהבת אתגרים, להתמודד מולם זה הדבר שאני עושה הכי טוב. במשחקים האחרונים שלי כאן בניו יורק פשוט הכל מתחבר. אני סופר תחרותית ומסתכלת על כל משחק כבונוס. אין לי מה להוכיח ואין לי מה להפסיד. זה כיף, אני פשוט נהנית".

SERENA WILLIAMS IS ADVANCING TO THE NEXT ROUND IN THE US OPEN‼️ pic.twitter.com/lLdqi82oqc

