נפרדה כאגדה: סרינה וויליאמס הודחה מאליפות ארה"ב וצפויה לפרוש מטניס

סרינה וויליאמס, שנחשבת לטניסאית הטובה בהיסטוריה ואחת הספורטאיות הגדולות בכל הזמנים הודחה הלילה (בין שישי לשבת) מאליפות ארה"ב, הטורניר שעל-פי דבריה אמור להיות האחרון שלה בקריירה. הטניסאית האגדית הפסידה 7:5, 6:7 (4), 6:1 לאיילה טומליאנוביץ' האוסטרלית בתום מותחן של שלוש שעות ו-5 דקות בסיבוב השלישי.

"זה היה חתיכת מסע", הודתה סרינה בסיום המשחק לעיני 30 אלף אוהדים משולהבים באצטדיון ארתור אש המיתולוגי. "הייתם נהדרים, תודה לכם. תודה גם לאבא, אני יודע שאתה צופה, ולאמא. אני רוצה להודות למעשה לכל מי שהיה בצד שלי במשך כלל-כך הרבה שנים, למעשה עשורים. זה מתחיל בהורים שלי, הם ראויים להכל".

"אלה דמעות של אושר, נראה לי לפחות", אמרה וויליאמס כשהודתה לאחותה הגדולה. "בכל מקרה, לא הייתי סרינה אם לא ונוס. אז תודה לך ונוס, היא הסיבה היחידה שסרינה וויליאמס בכלל הומצאה".

