"הפנומן" תולה את המחבט: רוג'ר פדרר הודיע על פרישה מטניס

סוף עידן בספורט העולמי, רוג'ר פדרר פורש מטניס. אחד מגדולי הטניסאים בכל הזמנים ומי שהפך לאייקון ספורט ענק הודיע היום (חמישי) כי יתלה את המחבט אחרי גביע "לייבר" בלונדון. השוויצרי בן ה-41 הודיע על החלטתו באמצעות חשבונותיו ברשתות החברתיות וקיבל את ההחלטה לסיים את הקריירה המפוארת שלו לאחר טורניר הראווה בלונדון, שהייתה אחד המקומות האהובים עליו במהלך הקריירה, שם זכה בלא פחות משמונה תארי גרנד סלאם בטורניר ווימבלדון.

פדרר, אחד מהספורטאים האהודים ביותר בעולם, פרסם סרטון בו אמר: "לכל משפחת הטניס שלי ומעבר לכך, מכל המתנות שהטניס נתן לי במהלך השנים, המתנה הנהדרת מכולן, ללא ספק, הייתה האנשים שפגשתי לאורך הדרך. החברים שלי, היריבים שלי ומעל כולם האוהדים שמעניקים לספורט את החיים שלו".

פדרר המשיך ואמר: "היום אני רוצה לחלוק איתכם חדשות. כמו שרבים מכם יודעים, שלוש השנים האחרונות הציבו בפניי אתגרים כמו פציעות וניתוחים. עבדתי קשה כדי לחזור לשיא הכושר והיכולת, אבל אני גם מודע ליכולות של הגוף שלי ולגבולות שלו והמסר שהוא שלח לי לאחרונה היה ברור. אני בן 41, שיחקתי יותר מ-1,500 משחקים בלמעלה מ-24 שנה.

