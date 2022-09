"הגדול בכל הזמנים": רוג'ר פדרר שיחק את משחקו האחרון בקריירה

רוג'ר פדרר שיחק הלילה (בין שישי לשבת) את משחקו הרשמי האחרון בקריירה. השוויצרי בן ה-41 שיתף פעולה עם יריבו הגדול ביותר במהלך הקריירה, רפאל נדאל, במשחק זוגות במסגרת גביע לייבר.

השניים, שייצגו את נבחרת אירופה, הפסידו 4:6, 7:6 (2), 11:9 לפרנסס טיאפו וג'ק סוק האמריקאים, שייצגו את נבחרת שאר העולם. "זה היה מסע מושלם, הייתי עושה הכל שוב", אמר פדרר בסיום המשחק. "אמרתי לחברים שאני שמח, לא עצוב. נהניתי לקשור את הנעליים שלי פעם נוספת, הכל היה בפעם האחרונה". נדאל בן 36 אמר: "כשרוג'ר עוזב את הטור, גם חלק חשוב מחיי עוזב".

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022