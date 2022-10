אמזון השעתה למעלה מ-50 עובדים שסירבו לעבוד במחסן אחרי שריפה שפרצה בו

לפחות 50 מעובדי אמזון הושעו לאחר שסירבו לחזור לעבודתם בעקבות שריפה שפרצה במקום. השריפה פרצה בדוחס אשפה במחסן אמזון בסטייטן איילנד שבניו יורק, ביום שני האחרון, והעלתה את חשש העובדים לבריאותם בעקבות העשן הרב שהיה במחסן. כ-100 מהעובדים הפגינו מול משרדי כח האדם של החברה בדרישה ליום חופשה בתשלום בעקבות הסכנה לבריאותם בשל השריפה.

כ-650 העובדים במשמרת הלילה חששו שהאוויר במחסן יפגע בבריאותם, וכ-100 מתוכם החליטו למחות בזמן המשמרת בכך שישבו מול משרדי משאבי האנוש בחברה בדרישה שישלחו אותם חזרה הביתה, אך ישלמו להם את השכר על המשמרת שנאלצו לעזוב בשל התאונה.

מנהלי המתחם שלחו את עובדי משמרת הלילה לבתיהם, אך ביקשו מהם לשוב לעבודה כרגיל ביום שלמחתרת. כ-100 עובדים חששו לבריאותם ולא חזרו, ובתגובה אמזון השעו לתקופה בלתי מוגבלת לפחות 50 מהעובדים ששבתו, למרות שנכון לעכשיו תשלם את שכרם.

יחסי העבודה במחסן היו עכורים עוד טרם עשן השריפה, לאחר שעובדי המחסן עשו היסטוריה והקימו איגוד מקצועי, ומאז כל פעילות של אחד מהצדדים מתפרשת כחלק מהמאבק הכולל של אמזון לפירוק ההתאגדות, או של הוועד הנחוש בהגנה על זכויות העובדים במקום וזכות ההתאגדות.

דובר אמזון, פול פלנינגן, אמר כי החברה ביקשה מכל עובדי משמרת הלילה להתייצב למשמרות שלהם כבר באותו היום, לאחר שמכבי האש אישרו כי הבניין בטוח. "בזמן שרוב העובדים התייצבו לעבוד, קבוצה קטנה סירבה לחזור, אבל נשארה בבניין ללא אישור".

סת' גולדשטיין, עורך דין שמייצג את איגוד העובדים של אמזון, אמר שהם מתכוונים להגיש תביעה נגד אמזון בפני המועצה הלאומית ליחסי עבודה. הוא טען כי דוחס האשפה מעשן כבר שבועות לפני השריפה ״אלוהים ישמור אם חס וחלילה הם יצטרכו להחליף את הדוחס אשפה ולאבד מהרווחים שלהם״, אמר גולדשטיין. ״אחת הסיבות שאנשים מתאגדים באמזון היא כי למעסיק אכפת מרווחים ולא אכפת לו מחייו העובדים״, אמר.

עובדי המחסן התאגדו בחודש אפריל האחרון, ומאז שוררת בין ועד העובדים להנהלה מערכת יחסי עבודה קשה, ובה תביעות הדדיות שמתבססות על ניסיון ההנהלה לפרק את ההתאגדות הראשונה בחברה. ככל שההתאגדות ממשיכה כך נחשפות שיטות הפעולה הקשות של אמזון, בהן מה שנראה כהתעמרויות שיטתיות בעובדים.

Warning ⚠️ Workers screaming EVACUATE yet Amazon refuses to let Night Shift be excused with pay the burnt chemicals from the compactor still linger by docks hundreds of workers want to go home. Amazon will be held accountable @amazonlabor ✊???? pic.twitter.com/XOpiRHLkQH

— Christian Smalls (@Shut_downAmazon) October 4, 2022