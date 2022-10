עובדים בתעשיית האנרגיה באיראן הצטרפו למחאה נגד השלטון

עובדים בתעשיית האנרגיה הצטרפו אתמול (שני) לראשונה לשביתת המחאה באיראן. סוכנויות הידיעות מדווחות שמחאת החיג'ב, הנערכת מזה שלושה שבועות, מתפשטת ברחבי המדינה למרות התגובה האלימה של מנגנוני הביטחון.

בסרטונים שעלו לרשת מעשרות ערים ברחבי איראן נראו הפגנות המוניות ועימותים בין אזרחים לשוטרים. לפי הדיווחים ברשתות, שני נערים נהרגו אתמול מאש כוחות הביטחון במחוז הכורדי, והם מצטרפים ל-185 ההרוגים שעליהם דיווחו ארגוני זכויות אדם מאז שפרצה המחאה.

בשבועיים האחרונים החלו שביתות של סטודנטים, שאליהן לפי הדיווחים הצטרפו מגזרים נוספים. לפי הדיווחים, לשביתות הצטרפו היום גם עובדים בבתי זיקוק לנפט ביישובים אבדאן וקנגאן, ועובדי "הפרויקט הפטרו-כימי", בית זיקוק לגז טבעי במחוז בושהר בדרום-מערב איראן.

A potentially significant strike is brewing among oil workers in Iran. Workers walked off the job today in Asaluyeh, a port on the Persian Gulf and the site of the world's largest natural gas field. The strike is in support of protests for Mahsa Amini.pic.twitter.com/xue4SmM09a

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) October 10, 2022