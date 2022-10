מחירי הגז באירופה בשפל של 3 חודשים, אך נותרו גבוהים היסטורית

מחירי הגז באירופה ירדו לשפל של 3 חודשים בעקבות מילוי מחסני הגז. המילוי כעת לא צפוי למנוע מחסור בגז בהמשך החורף, ומדינות אירופה עדיין מחפשות דרכים להפחית את צריכת הגז מבלי להשבית לגמרי את כלכלותיהן. המחיר הנוכחי עדיין גבוה במונחים היסטוריים.

מחירי הגז במסוף TTF ההולנדי נעים כיום סביב 150 דולר למגה-ואט, ירידה של עשרות אחוזים מהשיא בחודש אוגוסט, שעמד על 350 דולר למגה-ואט. הסיבה העיקרית לכך היא הקושי לקלוט גז נוסף באירופה, לאור צמצום הצריכה והתמלאות המחסנים לקרוב ל-100%. מזג האוויר הנוח באוקטובר תרם לירידה בביקוש, שעמדה על כ-16% השנה, בהתאם לתכנית של האיחוד האירופי. מחירי הגז עדיין נמצאים ברמה גבוהה במונחים היסטוריים ללא צפי לסיום המשבר.

Gas storage in the EU is now at more than 90%.

It was 30% in February, and since then we have been working with EU countries to increase Europe’s energy reserves.

Good news: we have already reduced our gas consumption by about 10% but more can still be done.#EUDataCrunch pic.twitter.com/7RHMplg3IE

