שחקניות חיזוק: נבחרת שבדיה במפגן מחאה נגד דיכוי הנשים באיראן

נבחרת הנשים של שבדיה בכדורגל ערכה אתמול (שלישי) למשחק עם מפגן סולידריות חברתית לזכות נשות איראן הנאבקות בדיכוי המגדרי במדינתן על ידי השלטונות.

שחקניות הנבחרת עלו לצילום הקבוצתי לפני לפני משחק הידידות מול נבחרת צרפת בו ניצחו 0:3, עם חולצה ועליהן הכיתוב: "We play for our girls in Iran" התומך בילדות ונשים באיראן במאבקן.

2016 spelade damlandslaget mot Iran i en historisk landskamp på Gamla Ullevi. Vid dagens match i Göteborg väljer damlandslaget att visa sitt stöd för flickor och kvinnors rättigheter i Iran. pic.twitter.com/9VjKvJoA4q — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 11, 2022

שבדיה היא סגנית האלופה האולימפית מטוקיו 2020 ומי שנחשבת לאחת הנבחרות הטובות בעולם. באוקטובר 2016 אירחה הנבחרת השבדית את נבחרת הנשים של איראן למשחק ידידות שהסתיים בניצחון 0:7.

המחאה באיראן החלה לאחר מותה של הצעירה הכורדית מהסא אמיני בידי אנשי משטרת הצניעות. המחאה מובלת בידי צעירים וצעירות עירוניים, בני מעמד הביניים, שמאסו בהגבלות שמטיל המשטר על אזרחי המדינה. המשטר בטהרן שרד כבר כמה גלי מרד מאז המהפכה האסלאמית ב-1979, אך מסתמן כי גל המחאות הנוכחי מהווה אתגר משמעותי עבורו.