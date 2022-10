חשש לחייה של ספורטאית איראנית שהתחרתה ללא חיג'אב ומאז נעלמו עקבותיה

המטפסת האיראנית אלנאז רקאבי החליטה להתחרות ללא חיג'אב באליפות אסיה בטיפוס שנערכה בסיאול, זאת בניגוד לחוקים במדינה. כלי תקשורת בשפה הפרסית מחוץ לאיראן הזהירו כי ייתכן שהיא נאלצה לעזוב מוקדם על ידי פקידי ממשל איראנים ועלולה לעמוד בפני מעצר, מה שטהרן הכחישה במהירות.

החלטתה של רקאבי, מדליסט בתחרויות רבות בעולם, להתרות ללא החיג'אב, הגיעה על רקע גל מחאות במדינה, לאחר מותה של הצעירה הכורדית מהסא אמיני בידי אנשי משטרת הצניעות, בגלל לבושה. ההפגנות, שמושכות לרחוב ילדים בגיל בית ספר, עובדי נפט ואחרים בלמעלה מ-100 ערים, מהוות את האתגר החמור ביותר לשלטון באיראן מאז ההפגנות ההמוניות סביב הבחירות השנויות במחלוקת לנשיאות ב-2009.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

